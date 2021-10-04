Украинская телеведущая Екатерина Осадчая попала в скандал из-за того, что воспользовалась авто патрульной полиции.

Дело в том, что на прошлых выходных звезда посетила выездное заседание фракции Слуга народа в Трускавце, где записала интервью с политиками и действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

В сториз на личной странице в Instagram она похвасталась видео, на которых после съемок едет на вокзал в автомобиле патрульной полиции с включенными проблесковыми маячками.

Также она показала, как полицейские загружают в служебный автомобиль сумки. Катя обнародовала фото с правоохранителями и поблагодарила их за то, что они помогли съемочной группе не опоздать на поезд.

— Если бы не ребята, то махали бы поезду вслед рукой, — подписала фото телеведущая.

Стоит заметить, если полиция или авто скорой помощи включает специальный сигнал, то другие водители должны уступить дорогу транспортному средству. Иначе их могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать.

Пользователей сети возмутили видео Екатерины Осадчей. Некоторые отметили, что опоздание на поезд — не является весомой причиной для сопровождения полицией.

После волны хейта звезда удалила со своей страницы все сториз.

А почему полиция сопровождала? На каких основаниях? Кто это оплатил?

Ну а как иначе? Звезда.

Меня больше поражает, что она сама же этим и хвастается.

А могли и поезд задержать часа на два.

Это ж какие надо иметь мозги, чтобы публиковать это в Instagram.

Интересно, а она за свой счет каталась с мигалками или за счет налогоплательщиков?

Ах… Даже не такси, — пишут в сети.

Патрульная полиция Львовской области отреагировала на скандал, разгоревшийся в сети.

Представитель ведомства, Екатерина Рыбий, объяснила, что полицейские возвращались из Трускавца, и просто подвезли Екатерину Осадчую “по дороге”.

— Наши патрульные обеспечивали охрану общественного порядка в городе Трускавце. Закончив дежурство, патрульные собирались возвращаться во Львов, в это время к ним обратились о помощи, съемочная группа опаздывала на поезд. Поскольку патрульным это было по дороге, они помогли журналистам вовремя доехать на железнодорожный вокзал, — отметила Екатерина Рыбий.

Через некоторое время Екатерина Осадчая опубликовала пост с извинениями. Она призналась, что воспользовалась помощью патрульной полиции только потому, что могла не успеть на утреннее кормление малыша.

— Я с благодарностью откликнулась на предложение о помощи, ведь мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша, а учитывая задержку на съемках, других вариантов попасть на поезд не было. Поэтому, прошу прощения за этот случай, спешка кормящей мамы с работы не должна была стать скандалом, — написала Екатерина.

Напомним, что в августе 2021 года Екатерина Осадчая третий раз стала мамой. У нее и Юрия Горбунова родился мальчик.

Для супругов новорожденный ребенок стал вторым совместным. В 2017 году у Кати и Юрия родился мальчик Иван.

Также Осадчая воспитывает сына Илью от первого брака с бизнесменом Олегом Полищуком.