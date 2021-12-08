Українська телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк вразила шанувальників своїм образом. Довгі ноги знаменитості не залишили байдужих користувачів Instagram.

– Хвилина самолюбування, – підписала знімки Леся.

На фотографіях вона позує біля поручней у чорних міні-шортах, сріблястому топі на тонких бретелях із глибоким декольте та туфлях на підборах. Вона зібрала волосся назад, а також доповнила образ золотим кулоном. Літні знімки напевне зігрівають Нікітюк холодними грудневими вечорами.

Шанувальники миттєво відреагували на образ знаменитості:

Нескінченні ноги!

Як тобі вдається робити такі гарні фото? Я взагалі не вмію фотографуватись!

Шикарні ніжки!

Іноді самолюбуватися навіть корисно! Фотографії шикарні.

Боже, які довгі ніжки!

Інші зірки також прокоментували знімки телеведучої – Монатик, Ольга Сумська та Наталія Денисенко засипали її компліментами.

Нагадаємо, що наприкінці листопада Леся Нікітюк відвідала ресторан від відомого італійського модного будинку Gucci у Флоренції, де скуштувала цибульний суп за €50. Разом зі стравою як прикрасу принесли лушпиння цибулі. Телеведуча зазначила, що було дуже смачно, але самої їжі подали замало. На думку Лесі, лушпиння можна забрати з собою і пофарбувати яйця на Великдень.