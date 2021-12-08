Украинская телеведущая Нового канала Леся Никитюк поразила поклонников своим образом. Длинные ноги знаменитости не оставили равнодушных пользователей Instagram.

— Минутка самолюбования, — подписала снимки Леся.

На фотографиях она позирует возле перил в черных мини-шортах, серебристом топе на тонких бретелях с глубоким декольте и туфлях на каблуках. Она собрала волосы назад, а также дополнила образ золотым кулоном. Летние снимки наверняка согревают Никитюк холодными декабрьскими вечерами.

Поклонники моментально отреагировали на образ знаменитости:

Бесконечные ноги!

Как тебе удается делать такие хорошие фото? Я вообще не умею фотографироваться!

Шикарные ножки!

Иногда самолюбоваться бывает даже полезно! Фотографии шикарные.

Боже, какие длинные ноги!

Другие звезды также прокомментировали снимки телеведущей — Монатик, Ольга Сумская и Наталия Денисенко засыпали ее комплиментами.

Напомним, что в конце ноября Леся Никитюк посетила ресторан от известного итальянского модного дома Gucci во Флоренции, где отведала луковый суп за €50. Вместе с блюдом, в качестве украшения принесли луковую шелуху. Телеведущая отметила, что было очень вкусно, но самой еды подали слишком мало. По мнению Леси, шелуху можно забрать с собой и покрасить яйца на Пасху.