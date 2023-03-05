Американська акторка Памела Андерсон зізналася, що була дуже сором’язливою до того, як почала зніматися для чоловічого журналу Playboy.

За словами акторки, виснажлива сором’язливість була притаманна їй з дитинства. Про це вона розповіла ET Canada.

– Сором’язливість була чимось таким виснажливим… Я ненавиділа те, який вигляд я маю, я ненавиділа все. Я була такою сором’язливою і завжди думала, що всі красиві, і в мене просто не було такої впевненості в собі, – згадує Андерсон.

Після першої зйомки в Playboy в 1989 році акторка зізналася, що вперше відчула свободу.

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– Тоді я зробила свою першу фотосесію для Playboy. Це був перший спалах, коли я розплющила очі, і мені здалося, що я падаю зі скелі. Було справді таке відчуття, що я просто. Це було моїм першим почуттям свободи, – сказала Памела.

Раніше Памела Андерсон зізналася, що намагалася вбити свою няню. Про це стало відомо з документального фільму від Netflix – Памела: історія кохання.

Як розповіла у стрічці акторка, вона намагалася вбити жінку, вдаривши її цукеркою в серце, однак через день та загинула в автокатастрофі. На тлі цього Андерсон була переконана в тому, що причиною смерті була вона та її магічні сили.