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Персони

Ненавидела то, как выгляжу. Памела Андерсон призналась, что была застенчивой до Playboy

5 марта 2023, 15:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Памела Андерсон
Источник: Depositphotos

Американская актриса Памела Андерсон призналась, что была очень застенчивой до того, как начала сниматься для мужского журнала Playboy.

По словам актрисы, изнурительная застенчивость была присуща ей с детства. Об этом она рассказала ET Canada.

— Застенчивость была чем-то таким изнурительным… Я ненавидела то, как я выгляжу, я ненавидела все. Я была такой застенчивой и всегда думала, что все красивые, и у меня просто не было такой уверенности в себе, — вспоминает Андерсон.

После первой съемки в Playboy в 1989 году актриса призналась, впервые почувствовала ощущение свободы.

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— Тогда я сделала свою первую фотосессию для Playboy. Это была первая вспышка, когда я открыла глаза, и мне показалось, что я падаю со скалы. Было действительно такое ощущение, что я просто. Это было моим первым чувством свободы, — сказала Памела.

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Ранее Памела Андерсон призналась, что пыталась убить свою няню. Об этом стало известно из документального фильма от Netflix — Памела: история любви.

Как рассказала в ленте актриса, она пыталась убить женщину, ударив ее конфетой в сердце, однако через день та погибла в автокатастрофе. На фоне этого Андерсон была убеждена в том, что причиной смерти была она и ее магические силы.

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