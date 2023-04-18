Данилко переніс тур до США та Канади через нові правила виїзду артистів за кордон

Український співак Андрій Данилко, відомий під сценічним іменем Вєрки Сердючки, поділився, що не може поїхати у турне містами США та Канади через нові правила виїзду артистів-чоловіків за кордон.

За його словами, не всі учасники команди встигли вчасно оформити необхідні документи, а Данилко не хоче давати концерти без повного складу.

– Ми маємо велику команду, всі з різних куточків країни, і не всі встигли вчасно оформити документи, необхідні для виїзду за кордон за новими правилами. Ми не могли вирушити в тур в неповному складі, адже якість та рівень наших шоу залежить від кожного з учасників бенду, – зазначив артист.

Проте тур на території США та Канади музикант не планує скасовувати, а лише перенести на інші дати. Всі квитки залишаються дійсними, повідомив Данилко.

Міністерство культури та інформаційної політики України посилило правила виїзду артистів-чоловіків за кордон після того, як деякі артисти чи інші відомі особи обманом отримали дозвіл та втекли з території країни, серед яких є комік Андрій Щегель та режисер Тарас Голубков.