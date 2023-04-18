Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Данилко переніс тур до США та Канади через нові правила виїзду артистів за кордон

18 Квітня 2023, 23:06
Юля Захарченко редакторка стрічки
Данилко переніс тур до США та Канади через нові правила виїзду артистів за кордон
Джерело: УНІАН

Український співак Андрій Данилко, відомий під сценічним іменем Вєрки Сердючки, поділився, що не може поїхати у турне містами США та Канади через нові правила виїзду артистів-чоловіків за кордон.

За його словами, не всі учасники команди встигли вчасно оформити необхідні документи, а Данилко не хоче давати концерти без повного складу.

– Ми маємо велику команду, всі з різних куточків країни, і не всі встигли вчасно оформити документи, необхідні для виїзду за кордон за новими правилами. Ми не могли вирушити в тур в неповному складі, адже якість та рівень наших шоу залежить від кожного з учасників бенду, – зазначив артист.

Проте тур на території США та Канади музикант не планує скасовувати, а лише перенести на інші дати. Всі квитки залишаються дійсними, повідомив Данилко.

Міністерство культури та інформаційної політики України посилило правила виїзду артистів-чоловіків за кордон після того, як деякі артисти чи інші відомі особи обманом отримали дозвіл та втекли з території країни, серед яких є комік Андрій Щегель та режисер Тарас Голубков.

Читайте також:
Дуэт КроликиПоплатились за любов до РФ: Кроликів Данильця і Моїсеєнка “скасували” в США та Канаді

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь