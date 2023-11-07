Українська співачка Світлана Тарабарова прокоментувала пісню артиста Сергія Бабкіна Зрада.

Що сказала Тарабарова про пісню Бабкіна

Тарабарова припустила, що, ймовірно, у текст композиції Зрада Бабкін вклав якийсь власний біль.

– Я думаю, що Сергій, може, якийсь власний біль туди вклав. І це особиста його історія. Мене не зачепило, тому що у мене немає часу шукати будь-яку зраду, – сказала Світлана в ефірі Ранку у великому місті.

Також Тарабарова висловилася про те, чому деяким артистам не вдається випускати вдалі пісні. Вона наголосила, що слухачі зараз дуже гостро відчувають брехню та нещирість.

Зараз дивляться

– Я думала, що війна всіх максимально попустить. Але їх вистачило на декілька місяців. Є такі персонажі, які заграються у шоу-бізнес, зірковість, статуси. Зараз у нас у всіх один статус, – сказала співачка.

Що відомо про скандал навколо пісні Зрада

У вересні Сергій Бабкін презентував пісню Зрада, сенс якої обурив багатьох українців. Деякі слухачі звинуватили артиста у толеруванні всього російського.

Обурення викликало й те, що Бабкін висловлюється від імені військових та просуває стереотипні уявлення про українців.

Сам Бабкін заперечив, що прагнув висміяти українську ідентичність, а також наголосив, що Росія – це ворожа країна-терорист, яку він ненавидить.

Фото: Світлана Тарабарова, Сергій Бабкін