Музикант Сергій Бабкін прокоментував скандал, що виник навколо його пісні Зрада. Зокрема, він звернувся до тих, кого обурив сенс композиції.

– Багато людей почули там “висміювання” чи навіть “тези руснявої пропаганди”. Прикро, що це так, бо для мене Росія сьогодні – це ворожа країна-терорист, яку я ненавиджу, – зазначив артист.

Бабкін заперечив, що прагнув висміяти, наприклад, мову чи вишиванку, адже це означало б, що він висміює сам себе.

– Я – українець не в сенсі національності, бо за національністю я росіянин. Я – українець за політичною нацією, за вибором цінностей і культури. Тож ця пісня не є жодним висміюванням української ідентичності, – написав виконавець.

Також, музикант додав, що росіяни під відео, навпаки, називають його “бандерлогом” та “укронацистом”. Фанати Бабкіна підтримали співака та запевнили, що їм пісня близька та зрозуміла. Всі хто давно слідкує за вашою творчістю, все розуміють, що б ви не написали, що б не сказали. Бабкін є Бабкін – ваша сила, ваша мудрість, ваша гармонія і розвиток. Якщо потрібно пояснювати, то не треба пояснювати.

Усе так, Сергію, на жаль, усе так. А ви — Людина, перш за все. Дякую вам за цей справжній трек.

Низький уклін! Читала вголос цей допис іншим українцям в еміграції, кого вигнали з будинків кляті орки, окупувавши наші землі… Дякую, Сергію! Наснаги вам і сил!

Мені дуже шкода, що більшість людей не зрозуміла про що йдеться. Краще ж цькувати одну людину, ніж тих, хто дійсно руйнує нашу країну зсередини.

Дякую, що через творчість говорите про болючі теми.