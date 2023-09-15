Музикант Сергій Бабкін прокоментував скандал, що виник навколо його пісні Зрада. Зокрема, він звернувся до тих, кого обурив сенс композиції.
– Багато людей почули там “висміювання” чи навіть “тези руснявої пропаганди”. Прикро, що це так, бо для мене Росія сьогодні – це ворожа країна-терорист, яку я ненавиджу, – зазначив артист.
Бабкін заперечив, що прагнув висміяти, наприклад, мову чи вишиванку, адже це означало б, що він висміює сам себе.
– Я – українець не в сенсі національності, бо за національністю я росіянин. Я – українець за політичною нацією, за вибором цінностей і культури. Тож ця пісня не є жодним висміюванням української ідентичності, – написав виконавець.
Також, музикант додав, що росіяни під відео, навпаки, називають його “бандерлогом” та “укронацистом”. Фанати Бабкіна підтримали співака та запевнили, що їм пісня близька та зрозуміла.
- Всі хто давно слідкує за вашою творчістю, все розуміють, що б ви не написали, що б не сказали. Бабкін є Бабкін – ваша сила, ваша мудрість, ваша гармонія і розвиток. Якщо потрібно пояснювати, то не треба пояснювати.
- Усе так, Сергію, на жаль, усе так. А ви — Людина, перш за все. Дякую вам за цей справжній трек.
- Низький уклін! Читала вголос цей допис іншим українцям в еміграції, кого вигнали з будинків кляті орки, окупувавши наші землі… Дякую, Сергію! Наснаги вам і сил!
- Мені дуже шкода, що більшість людей не зрозуміла про що йдеться. Краще ж цькувати одну людину, ніж тих, хто дійсно руйнує нашу країну зсередини.
- Дякую, що через творчість говорите про болючі теми.
Це не єдина скандальна історія, повʼязана із композицією Зрада. Поет-сатирик Юрій Космина закинув Сергію Бабкіну звинувачення у плагіаті. Сценарист заявив, що текст пісні учасника гурту 5ʼnizza є копією його твору під назвою Пісня про інформаційний простір.
Фото: Сергій Бабкін
Зараз дивляться