Українська співачка Maruv (справжнє ім’я Анна Корсун) розповіла, як прийняла свою девіантну поведінку – ту, яка відрізняється від усталених суспільних норм.

За словами артистки, шлях до себе і прийняття себе довгий і складний, особливо, коли всі навколо говорять бути як усі. Дівчина зазначила, що це зараз вона класна і в неї багато друзів, однак у школі все було інакше.

– У школі до дев’ятого класу це було проблемою. У мене практично не було друзів, оскільки я завжди була дуже активною і нестандартною. Химерно одягалася і почала фарбуватися в п’ятому класі, – написала Maruv в Instagram.

Вона зізналася, що на її шляху бути собою зустрічалося безліч осуду, який є й донині, однак наразі їй вже все одно.

– Купа тренінгів, роботи з психотерапевтом і величезна підтримка моїх рідних і близьких. Дякую, що приймали мене такою, яка я є, і завжди підтримували, особливо бабуся, – продовжила Maruv.

Артистка зазначила, що коли їй погано або вона в чомусь сумнівається, то завжди згадує три фрази.

– Перша фраза – на зло ворогам, на гордість мамі. Друга – не варто прогинатися під мінливий світ, хай краще він прогнеться під нас. Третя – раз, два, три – роби не ***ди. Ну і ще натикати всім, теж дуже класно допомагає, – підсумувала співачка.

8 жовтня Maruv презентувала кліп на пісню Rich Bitch. Артистка засвітилася в ролику у відвертому вбранні. Також вона показала свої сідниці та стринги.