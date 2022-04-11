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Не знаю їхньої долі: Олексій Дурнєв про родичів у блокадному Маріуполі

11 Квітня 2022, 15:08
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Не знаю їхньої долі: Олексій Дурнєв про родичів у блокадному Маріуполі

Український ведучий Олексій Дурнєв розповів про родичів у блокадному Маріуполі. У шоумена в окупованому Росією місті залишилися тітка та двоюрідний брат, із якими немає зв’язку.

– Не зрозуміло, яка їхня доля. Днів 10 тому спільні знайомі їх десь начебто бачили. Говорили, що з ними все гаразд, наскільки це може бути. Але більше з ними не було зв’язку, – сказав Олексій.

Дурнєв, який родом із Маріуполя, не розуміє, навіщо російські загарбники стерли його рідне місто з поверхні землі.

– Якщо міркувати без емоцій, мені моя голова підказує, що не на їхню користь так поводитися. Якщо, наприклад, раніше можна було припустити і бути при цьому правим, що існували люди, які думали, що приєднання до РФ чи вступ їхньої армії на територію Донецької області, яка залишилася – добре, то після такої поведінки і подій, я думаю, що цих людей значно менше, – зазначив Дурнєв.

Він наголосив, що якщо російське керівництво ставило собі за мету приєднання нових земель, то навіщо їм зруйновані території та люди, які їх ненавидітимуть.

Раніше родичам ведучого Андрія Бєднякова вдалося евакуюватись із Маріуполя. Там були мама та сестра артиста, з якими він не мав зв’язку тривалий час.

Згодом Андрій повідомив про смерть своєї матері. Сумною новиною артист поділився у своєму Instagram, зазначивши, що мама слабшала з кожним вибухом. Виявляється, жінка впала в кому, після чого померла.

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Теги
Дурнєв , Маріуполь
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