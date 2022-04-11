Украинский ведущий Алексей Дурнев рассказал о родственниках в блокадном Мариуполе. У шоумена в оккупированном Россией городе остались тетя и двоюродный брат, с которыми нет связи.

— Не понятно, какова их судьба. Дней 10 назад общие знакомые их где-то вроде бы видели. Говорили, что с ними все в порядке, насколько это может быть. Но больше с ними связи не было, — сказал Алексей.

Дурнев, который родом из Мариуполя, не понимает, зачем российские захватчики стерли его родной город с лица земли.

— Если рассуждать без эмоций, мне моя голова подсказывает, что не в их пользу так себя вести. Если, например, раньше можно было предположить и быть при этом правым, что существовали люди, которые думали, что присоединение к РФ или вступление их армии на территорию оставшейся Донецкой области — хорошо, то после такого поведения и событий, я думаю, что этих людей значительно меньше, — отметил Дурнев.

Он подчеркнул, что если российское руководство ставило перед собой цель присоединения новых земель, то зачем им разрушенные территории и люди, которые их будут ненавидеть.

Ранее родственникам ведущего Андрея Беднякова удалось эвакуироваться из Мариуполя. Там были мама и сестра артиста, с которыми у него не было продолжительное время связи.

Позже Андрей сообщил о смерти своей матери. Грустной новостью артист поделился в своем Instagram, отметив, что мама слабела с каждым взрывом. Оказывается, женщина впала в кому, после чего умерла.