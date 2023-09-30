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Не знаємо звідки це в них: шестирічні діти зірки Голівуду Джорджа Клуні люблять геві-метал

30 Вересня 2023, 13:22
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Джордж Клуні
Джерело: Getty Images

Дружина голівудського актора Амаль Клуні розповіла, що Джордж Клуні останнім часом вмикає вдома музику у стилі геві-метал для їхніх шестирічних близнят Елли та Олександра.

– Це не те щоби геві-метал, проте, це достаньо важка музика, аби вони могли трусити головою, – уточнив Джордж Клуні.

Подружжя зізналося, що не розуміє, звідки взялась любов дітей до цього музичного жанру.

– Ми взагалі не надто музична пара. Не маємо таких талантів. Зіпсували дітям гени, – пожартував актор.

Зірка Голівуду Джордж Клуні та британська юристка Амаль Клуні одружені з 2014 року. У 2017-му в подружжя народилися близнята – син та донька. Довгий час родина тримала тримала малюків подалі від публічності.

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Амаль Клуні засудила вторгення російської армії до України та розповіла, що її син Олександр намалював ґрати для Путіна.

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Джерело
PageSix
Теги
Джордж Клуні Музика
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