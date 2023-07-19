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Катують і вбивають навіть дітей: Джордж Клуні закликав світ знищити ПВК Вагнера

19 Липня 2023, 11:08
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Джордж Клуні
Джерело: Getty Images

Голлівудський актор Джордж Клуні закликав знищити ПВК Вагнера.

Про це він заявив в інтерв’ю журналу The Economist. Актор є одним із засновників компанії The Sentry, яка бореться зі спонсорами збройних конфліктів в Африці. Не секрет, що бійці Вагнера побували і там, отримуючи вигоду від місцевого золота та алмазів.

В інтерв’ю Джордж розповів про криваві методи роботи найманців – вони вбивають свідків, зокрема жінок і дітей.

– ВВони не залишають свідків – співробітники фонду The Sentry опитали солдатів і найманців, які перебували в підпорядкуванні Вагнера. Вони розповіли, що їх вчили катувати, зокрема відрізати кінцівки, душити і спалювати живцем. Подібні випадки спостерігалися в Лівії, Малі, Судані та інших країнах, де Росія мала інтереси, – заявив актор.

Щоправда, про ситуацію в Україні артист так і не згадав. Клуні також назвав російську ПВК вірусом, який потрібно знищити. Для цього ЄС, США та іншим країнам потрібно запровадити санкції та притягти до відповідальності винних.

Раніше мольфар розкрив, чи ліквідує Путін Пригожина на тлі нещодавнього конфлікту ПВК з МО Росії. Макс Гордєєв вважає, що всі ці публічні сварки можуть бути ретельно спланованими.

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Джерело
The Economist
Теги
Джордж Клуні ПВК Вагнера
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