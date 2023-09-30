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Не знаем, откуда это у них: шестилетние дети звезды Голливуда Джорджа Клуни любят хэви-металл

30 сентября 2023, 13:22
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Джордж Клуні
Источник: Getty Images

Жена голливудского актера Амаль Клуни рассказала, что Джордж Клуни в последнее время включает дома музыку в стиле хэви-металл для их шестилетних близнецов Эллы и Александра.

— Это не то чтобы хэви-металл, однако это достаточно тяжелая музыка, чтобы они могли трясти головой, — уточнил Джордж Клуни.

Супруги признались, что не понимают, откуда взялась любовь детей к этому музыкальному жанру.

— Мы вообще не слишком музыкальная пара. Не имеем таких талантов. Испортили детям гены, — пошутил актер.

Звезда Голливуда Джордж Клуни и британская юристка Амаль Клуни женаты с 2014 года. В 2017-м у супругов родились близнецы — сын и дочь. Долгое время семья держала держала малышей подальше от публичности.

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Амаль Клуни осудила вторжение российской армии в Украину и рассказала, что ее сын Александр нарисовал решетку для Путина.

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Источник
PageSix
Теги
Джордж Клуні Музыка
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