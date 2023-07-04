Украинского дизайнера Лилию Литковскую обокрали прямо перед показом в Берлине. Неприятной ситуацией она поделилась в Instagram, раскрыв подробности инцидента.

— История из жизни — 3 июля мне сообщают, что треть коллекции была украдена во время перевозки в Берлин накануне показа. Он запланирован на 11 июня в рамках Недели моды в Берлине, — заявила Лилия.

Дизайнер призналась, что после услышанного вышла на улицу “подышать небом”. В итоге, Литковская разрыдалась на фоне кражи, но встретила удивительную женщину, которую “знает несколько жизней”.

— Ее несколько слов я поняла, что моя история — маленький одуванчик в океане больших одуванов. Показ в Берлине состоится — приглашаю всех друзей бренда, — добавила Литковская.

Не только дизайнеры страдают от рук воров и злоумышленников — в конце мая обокрали Ирину Федишин, которая собирала средства для украинских защитников. Певица заявила, что организатор благотворительных концертов Николай Левченко не спешил отдавать заработанные на благотворительных концертах деньги.