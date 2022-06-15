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Персони

Ембер Герд не виріжуть із Аквамена 2: представник акторки розвіяв чутки

15 Червня 2022, 13:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Эмбер Херд
Джерело: Depositphotos

Представник американської актриси Ембер Герд спростував повідомлення про видалення сцен із зіркою з фільму Аквамен 2. Раніше про це ходили чутки в мережі на тлі програшу судової справи про наклеп проти Джонні Деппа.

Герд взяла на себе роль Мери, коханої Аквамена в сиквелі супергеройської картини. Днями закордонні ЗМІ заявили, що кадри з її участю вирізали з фільму після скандалу та судового процесу з Деппом.

– Warner Bros. вирішила переробити роль Ембер Герд після знімання фільму. Вони мають намір перезняти кадри з Джейсоном Момоа та Ніколь Кідман, – заявили інсайдери.

Тепер представник Герд спростував ці чутки, заявивши, що цей потік вигаданих історій довго триває.

Зараз дивляться

Раніше Герд грала Меру у першому фільмі Аквамен, а також у Лізі справедливості. Під час судового розгляду у справі про наклеп актриса стверджувала, що їй довелося дуже сильно постаратися, щоб зберегти роль на тлі звинувачень Деппа у домашньому насильстві.

Ще під час суду вона заявила, що їй показали нову версію сценарію Аквамена 2, де було вирізано сцену бійки, через що її присутність у фільмі була дуже урізана.

Вихід фільму Аквамен та Загублене королівство заплановано на 17 березня 2023 року.

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Джерело
The Guardian
Теги
Аквамен Джонні Депп Ембер Херд
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