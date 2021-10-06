Американська компанія Apple вшанувала пам’ять Стіва Джобса, який пішов з життя 10 років тому, 5 жовтня 2011 року.

Корпорація присвятила йому головну сторінку сайту: там розмістили слайд-шоу з його фотографій і короткометражний фільм з відомими цитатами і пам’ятними моментами.

Генеральний директор Apple Тім Кук у річницю смерті Джобса висловив свою повагу до нього.

– Стів закликав нас бачити світ не таким, яким він був, а таким, яким він міг би бути. Мені дуже пощастило проводити з ним дні, створюючи шалено інноваційні продукти, які об’єднують людей, надихають їх мислити інакше, а також дають їм можливість залишити свій слід у Всесвіті, – написав Тім.

“People with passion can change the world for the better.”— SJ. Hard to believe it’s been 10 years. Celebrating you today and always. pic.twitter.com/x2IUnlO7ta — Tim Cook (@tim_cook) October 5, 2021

Також компанія Apple опублікувала заяву сім’ї Стіва Джобса. Родичі зазначили, що він, “навіть коли страждав від болю, не втрачав віри в красу життя”, тому вони знайшли втіху.

– Ось уже десять років ми сумуємо і намагаємося примиритися з втратою. З усіх талантів Стіва з плином часу найважливішим став талант учителя. Він навчив нас бачити красу світу, цікавитися новим, дивитися у майбутнє і, найголовніше, починати будь-який шлях зі скромністю у серці. Спогади не такі сильні, як наші почуття: ми глибоко за ним сумуємо, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Стів Джобс помер від раку підшлункової залози. Він пішов із життя у 56 років.

У 1976 році Стів Джобс разом зі своїм другом Стівом Возняком заснував Apple Computer Company.

Він отримав широке визнання як винахідник, дизайнер і новатор в сфері IT-технологій, які мали визначальний вплив на індустрію.

Також Стів Джобс був відомий своїми мудрими і мотивуючими висловами.