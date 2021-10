Американська компанія Apple вшанувала пам’ять Стіва Джобса, який пішов з життя 10 років тому, 5 жовтня 2011 року.

Корпорація присвятила йому головну сторінку сайту: там розмістили слайд-шоу з його фотографій і короткометражний фільм з відомими цитатами і пам’ятними моментами.

Генеральний директор Apple Тім Кук у річницю смерті Джобса висловив свою повагу до нього.

“People with passion can change the world for the better.”— SJ. Hard to believe it’s been 10 years. Celebrating you today and always. pic.twitter.com/x2IUnlO7ta

— Tim Cook (@tim_cook) October 5, 2021