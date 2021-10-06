Американская компания Apple почтила память Стива Джобса, который ушел из жизни 10 лет назад.

Корпорация посвятила ему главную страницу сайта: там разместили слайд-шоу с его фотографий и короткометражный фильм с известными цитатами и памятными моментами.

Генеральный директор Apple Тим Кук в годовщину смерти Джобса выразил свое уважение к нему.

— Стив призывал нас видеть мир не таким, каким он был, а таким, каким он мог бы быть. Мне очень повезло проводить с ним дни, создавая безумно инновационные продукты, которые объединяют людей, вдохновляют их мыслить иначе, а также дают им возможность оставить свой след во Вселенной, — написал Тим.

“People with passion can change the world for the better.”— SJ. Hard to believe it’s been 10 years. Celebrating you today and always. pic.twitter.com/x2IUnlO7ta — Tim Cook (@tim_cook) October 5, 2021

Также компания Apple опубликовала заявление семьи Стива Джобса. Родственники отметили, что он, “даже когда страдал от боли, не терял веры в красоту жизни”, поэтому они нашли утешение.

— Вот уже десять лет мы скорбим и пытаемся примириться с потерей. Из всех талантов Стива с течением времени важнейшим стал талант учителя. Он научил нас видеть красоту мира, интересоваться новым, смотреть в будущее и, самое главное, начинать любой путь со скромностью в сердце. Воспоминания не так сильны, как наши чувства: мы глубоко за ним скучаем, — говорится в заявлении.

Напомним, что Стив Джобс умер от рака поджелудочной железы. Он ушел из жизни в 56 лет.

В 1976 году Стив Джобс вместе со своим другом Стивом Возняком основал Apple Computer Company.

Он получил широкое признание как изобретатель, дизайнер и новатор в сфере IT-технологий, которые оказали определяющее влияние на индустрию.

Также Стив Джобс был известен своими мудрыми и мотивирующими высказываниями.