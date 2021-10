Американская компания Apple почтила память Стива Джобса, который ушел из жизни 10 лет назад.

Корпорация посвятила ему главную страницу сайта: там разместили слайд-шоу с его фотографий и короткометражный фильм с известными цитатами и памятными моментами.

Генеральный директор Apple Тим Кук в годовщину смерти Джобса выразил свое уважение к нему.

“People with passion can change the world for the better.”— SJ. Hard to believe it’s been 10 years. Celebrating you today and always. pic.twitter.com/x2IUnlO7ta

— Tim Cook (@tim_cook) October 5, 2021