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Купили обереги та впали зі скутера: Ксенія Мішина показала свої пригоди на Балі

17 Січня 2024, 12:04
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Ксенія Мішина
Джерело: Ксенія Мішина

Акторка Ксенія Мішина, що зараз відпочиває на Балі з сином Платоном та подругою-комікесою Катею Олос, показала наслідки падіння зі скутера. Артистка щойно опанувала двоколісний транспорт та зʼїздила на ньому на церемонію очищення.

Ксенія Мішина впала зі скутера

Зʼясувалося, що в момент падіння подруги їхали на мопеді разом. У Ксенії постраждав лікоть на лівій руці, у Катерини – подряпина на лівому коліні та одразу на двох руках.

– Ну, що, цей момент настав – навернулися з байка, – резюмувала Мішина в сториз, показавши чим завершилася поїздка.

скрин Ксенія Мішина

Фото: Ксенія Мішина/Instagram

Цікаво, що падіння зі скутера сталося за годину після того, як подруги придбали місцеві обереги. Цим пригоди не обмежилися. Ксенія Мішина поділилася, що після того, як вона з Катею постояла під крижаним водоспадом під час церемонії очищення, зранку їх чекав неприємний сюрприз у вигляді циститу.

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скрин Ксенія Мішина

Фото: Ксенія Мішина/Instagram

Ксенія та Катя з гумором відреагували на все, що їх спіткало та навіть попрохали підписників поділитися іншими цікавими ритуалами та локаціями, які варто відвідати на Балі. Їм порадили зʼїздити до ще одного енергетичного місця, згодом Ксенія повідомила, що вони на скутері вʼїхали в машину.

Фото: Ксенія Мішина/Instagram

Мішина уточнила, що пошкодження невелике, та й, з огляду на настрій подруг, до своїх пригод вони ставляться філософські. Підписники Ксенії Мішиної зазначили, що з цієї поїздки вона точно привезе багато спогадів.

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Балі Відпочинок Ксенія Мішина
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