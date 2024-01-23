Українська акторка Ксенія Мішина здивувала шанувальників фотографією, де вона під крапельницею. Зараз зірка відпочиває на Балі, і її відпустка видається дуже активною.

Чому Ксенія Мішина опинилася під крапельницею на Балі

Так, в Instagram зірка опублікувала знімок, де до її руки під’єднана крапельниця. Можна припустити, що артистка лежить на лікарняному ліжку. Щоправда, Ксенія не стала розкривати подробиці події, але натякнула, що таке на Балі відбувається часто.

– Як сказала одна моя знайома – на Балі всі це проходять, – заявила актриса.

Нагадаємо, що нещодавно Мішина потрапила в ДТП на скутері. Вона зі своєю подружкою впала з транспортного засобу, але відбулися лише подряпинами – жодних серйозних травм не було.

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Загалом, зірка активно показує, чим займається на острові, і такий контент подобається далеко не всім. Так, днями Мішину звинуватили в провокації за кадри з відпочинку. Спершу вона була в Таїланді, зараз – на Балі. Користувачі мережі заявили, що акторка дратує народ, а потім і нагадали, що в Україні триває війна.