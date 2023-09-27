Модель Виктория Маремуха рассказала о своем отношении к деньгам. Украинка призналась, что совсем не умеет экономить.

Все из-за прошлого Виктории — раньше приходилось постоянно следить за своими сбережениями и тратами.

— Теперь я не могу экономить, для меня это триггер. Мне постоянно нужно, чтобы деньги тратились — захотела что-то, и купила это. Но это не импульсивно, а просто потому, что я могу себе это позволить, — призналась Маремуха в интервью Маше Ефросининой.

Модель добавила, что иногда думает о том, что некоторые вещи очень дорогие, но в итоге их покупает, ведь имеет возможности и желание.

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— В этом плане над этим нужно уже работать. Даже муж спрашивает, куда деваются семейные деньги. При этом, я и зарабатываю сама. Его деньги — это наши общие средства, а мой заработок остается у меня. К примеру, моих средств на проживание для себя и ребенка у меня будет хватать, — считает Виктория.

Ранее Маремуха рассказывала о свободных отношениях в браке. По ее словам, это не измена, ведь во время нее люди скрывают что-то от своего партнера.

Фото: Виктория Маремуха