Модель Вікторія Маремуха розповіла про вільні стосунки та зустрічі з іншими чоловіками в шлюбі.

Фіналістка шоу Супермодель по-українськи 2 узаконила стосунки з французом Луї влітку 2021 року. Каже, за період вагітності змінилося те, що їхній гостьовий шлюб перейшов у звичайний.

– По-перше, тому що ми в Таїланді були разом і підтримували одне одного. Для нас обох було складним, що почалася війна. Було складно, ми звикли, що у кожного свій простір, а тут ми одні у невеликій кімнаті, хоч потім ми знайшли двоповерховий номер, – зазначила Вікторія.

Каже, періодично спали разом, іноді окремо, бо спекотно і вона була вагітна. Зізнається, зникла романтика, коли був гостьовий шлюб – ходили на побачення.

Зараз дивляться

– У цьому є прикол такого шлюбу. Коли ви живете одне з одним, ви стаєте сусідами. У вас бытовуха, бачите одне одного різними… Зрада – це коли приховують, коли не говорять про те, що тобі зрадили – був інший чоловік, жінка. У нас багато пар так живуть, – наголосила Маремуха.

Зазначає, вони обрали шлях, у якому не приховують одне від одного нічого. Був момент, коли Вікторія та Луї розійшлися, оскільки думали, що кохання минуло, проте це була криза.

– Ми вирішили його в такий спосіб. Звичайно, ми не прийшли до цього одразу. Кожен займався окремо з психологами, розбирався в собі, потім ми пішли до сімейного психолога. Для себе обрали такий шлях, це наша справа. Були моменти, коли я до вагітності зустрічалася з іншими чоловіками та Луї про це знає, – каже Вікторія.

Додає, чоловік ревнував, проте жодних інтимних стосунків із тим чоловіком не було.

– Я одразу кажу чесно, що люблю свого чоловіка. Просто ми обрали такі стосунки… З іншим інтимом був і Луї знає про це, і в нього теж був. Але не більше інтиму… Я навіть більше скажу, я знайома з тими дівчатами, з якими Луї мав інтим. Знаю, що буде багато засуджень, але це наше життя, – наголосила модель.

7 вересня Вікторія Маремуха народила сина. Проте каже, що народження первістка не змінить їхніх із чоловіком вільних стосунків.

Незважаючи на такий вид стосунків, подружжя планує прожити все життя разом. Проте зазначає – ніхто не застрахований, проте боїться, щоб вони не полюбили інших людей.

Фото: Вікторія Маремуха