Украинская певица Надя Дорофеева порадовала своих поклонником фото со своим новым избранником — ресторатором Михаилом Кацуриным. На снимке музыкант тянется к своей девушке за поцелуем.

Снимком влюбленных Дорофеева поделилась в Instagram.

Примечательно, что певица опубликовала фото сразу после того, как Даша Кацурина выложила совместное фото с Дантесом. Похоже, Надя хочет, чтобы внимание публики было приковано к ней, а не к ее бывшему мужу Владимиру и бывшей жены Михаила.

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Однако артистка не хочет интересоваться реакцией фанатов касательно ее нового избранника — в Instagram он активно закрывает комментарии под теми публикациями, где позирует вместе с Мишей.

Даша и Дантес решили поступить немного иначе — дизайнерша выкладывает совместные фото, и делает это так, чтобы фанаты сами догадались, кто составил ей компанию для снимка.

На одном из последних снимков Кацурина позирует в полупрозрачном лифчике, а ей заплетает волосы Дантес. Пользователи сразу догадались, кто ухаживает за Дашей — это было легко догадаться по татуировке.

Напомним, что Дорофеева и Дантес расстались в марте — аналогично поступили и Кацурины — Миша с Дашей также развелись спустя 7 лет совместной жизни.