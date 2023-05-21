21 травня – Всесвітній день пам’яті людей, які померли від СНІДу. Це хвороба, яка є останньою стадією ВІЛ-інфекції та досі до кінця не вивчена, продовжує забирати життя людей, що нею заразилися.

Селебритіз – не виняток. Вони також не застраховані від таких страшних хвороб. Факти ICTV вирішили згадати зірок, які померли від СНІДу.

Фредді Мерк’юрі

Британський рок-співак і вокаліст всесвітньовідомого гурту Queen є одним із відомих людей, чиє життя забрав СНІД. Офіційно про свою хворобу музикант розповів в 1991 році, доти він приховував цю інформацію, щоб не засмучувати близьких людей.

Серед громадськості чутки про те, що Фредді хворий на СНІД, почали з’являтися в 1986 році, з 1989-го в його зовнішності помітили зміни – артист дуже схуд.

Як саме Мерк’юрі заразився ВІЛ-інфекцією – досі невідомо,

Помер соліст Queen уже наступного дня після того, як особисто заявив про свою хворобу – 25 листопада 1991 року. Тоді йому було 45 років.

Джіа Каранджі

Одна з перших супермоделей світу Джіа Каранджі померла у 26-річному віці – в 1986-му. Її можна було побачити на обкладинках всесвітньо відомих журналів. Успіху вона досягла ще до 20 років, і вже тоді почала вживати наркотики.

Поступово кар’єра Каранджі сходила нанівець, зміна агентств, контрактів. Якщо спочатку витівки моделі терпіли, то потім просто припинили, і в 1981 році вона поставила свою кар’єру на паузу, а в 1983-му і зовсім її завершила.

Боротьба з наркотичною залежністю не призвела до бажаних результатів. У спробах знайти чергову дозу, на яку грошей уже не залишилося, Джіа зайнялася проституцією.

На її руці утворився помітний нарив після відповідних уколів – і їй поставили діагноз СНІД. Так, Караджі стала першою американською жінкою-знаменитістю, яка померла від цієї хвороби.

Офра Хаза

Ізраїльської акторки та співачки Офри Хази не стало у віці 42 років. Її життя могло завершитися до цього двічі в авіакатастрофах, проте доля вберегла її тоді.

У 2000 році Офру госпіталізували у важкому стані в лікарню, там вона і померла від пневмонії на тлі СНІДу, яким, за словами її менеджера, вона заразилася від свого чоловіка Дорона Ашкеназі.

Рок Гадсон

Американський актор Рок Гадсон став першою знаменитістю, що померла від СНІДу. Коли в 1980-х роках виявили цю хворобу, з’ясувалося, що Рок на неї хворий.

Актор тривалий час приховував свій діагноз і до останнього підтримував стосунки зі своїм партнером Марком Крістіаном.

23 липня 1985 року світ сколихнула новина про хворобу Гадсона, яка згодом отримала офіційне підтвердження. 2 жовтня того ж року Рок помер уві сні. Йому було 59 років. Причиною вказали запалення лімфосистеми та СНІД.

Eazy-E

Американський репер Eazy-E прожив лише 30 років. Хрещений батько гангста-репу й учасник гурту N.W.A, до якого також входили такі відомі репери, як Ice Cube і Dr. Dre, був доставлений у лікарню з підозрою на астму в 1995 році, де йому поставили діагноз СНІД.

Eazy-E зробив офіційну заяву про те, що серйозно хворий, помирився з колишніми колегами – Ice Cube і Dr. Dre, і написав прощального листа шанувальникам. Уже за місяць репер помер.