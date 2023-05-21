21 мая — Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа. Это болезнь, которая является последней стадией ВИЧ-инфекции и до сих пор до конца не изучена, продолжает забирать жизни, заразившейся ею людей.

Селебрити — не исключение. Они тоже не застрахованы от таких страшных болезней. Факты ICTV решили вспомнить звезд, которые умерли от СПИДа.

Фредди Меркьюри

Британский рок-певец и вокалист всемирно известной группы Queen является одним из известных людей, чью жизнь забрал СПИД. Официально о своей болезни музыкант рассказал в 1991 году, до этого он скрывал эту информацию, чтобы не расстраивать близких людей.

Среди общественности слухи о том, что Фредди болен СПИДом, начали появляться в 1986 году, с 1989-го в его внешности произошли изменения — артист заметно похудел.

Как именно Меркьюри заразился ВИЧ-инфекцией — до сих пор неизвестно,

Умер солист Queen уже на следующий день после того, как лично заявил о своей болезни — 25 ноября 1991 года. Тогда ему было 45 лет.

Джиа Каранджи

Одна из первых супермоделей мира Джиа Каранджи умерла в 26-летнем возрасте — в 1986-м. Ее можно было увидеть на обложках всемирно известных журналов. Успеха она добилась еще до 20 лет, и уже тогда стала принимать наркотики.

Постепенно карьера Каранджи сходила на нет, смена агентств, контрактов. Если поначалу выходки модели терпели, то потом просто перестали, и в 1981-м она поставила свою карьеру на паузу, а в 1983-м и вовсе ее завершила.

Борьба с наркотической зависимостью не привела к желаемым результатам. В попытках найти очередную дозу, на которую денег уже не осталось, Джиа занялась проституцией.

На ее руке образовался сильный нарыв – после соответствующих уколов, и ей поставили диагноз СПИД. Так, Караджи стала первой американской женщиной-знаменитостью, умершей от этой болезни.

Офра Хаза

Израильской актрисы и певицы Офры Хазы не стало в возрасте 42 лет. Ее жизнь могла завершиться до этого дважды в авиакатастрофах, однако судьба уберегла ее тогда.

В 2000 году Офру госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, там она и умерла от пневмонии на фоне СПИДа, которым, по словам ее менеджера, она заразилась от своего мужа Дорона Ашкенази.

Рок Хадсон

Американский актер Рок Хадсон стал первой знаменитостью, которая умерла от СПИДа. Когда в 1980-х годах обнаружили эту болезнь, выяснилось, что Рок ею болен.

Актер длительное время скрывал свой диагноз и до последнего поддерживал отношения со своим партнером Марком Кристианом.

23 июля 1985 года мир всколыхнула новость о болезни Хадсона, которая в последствии получила официальное подтверждение. 2 октября того же года Рок умер во сне. Ему было 59 лет. Причиной указали воспаление лимфосистемы и СПИД.

Eazy-E

Американский рэпер Eazy-E прожил всего 30 лет. Крестный отец гангста-рэпа и участник группы N.W.A, в которую также входили такие известные рэперы, как Ice Cube и Dr. Dre, был доставлен в больницу с подозрением на астму в 1995 году, где ему поставили диагноз СПИД.

Eazy-E сделал официально заявление о том, что серьезно болен, помирился с бывшими коллегами — Ice Cube и Dr. Dre, и написал прощальное письмо поклонникам. Уже через месяц рэпер умер.