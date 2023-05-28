28 травня українці відзначають День Києва. Важливе свято присвячене столиці, для якої не тільки створюють картини, а й цілі пісні. Багато артистів уже співали про красу міста, яке підкорило серця мільйонів людей.

Популярні пісні про Київ – далі в матеріалі.

Український артист Павло Зібров присвятив творчість головній вулиці столиці – Хрещатику. Його пісня Хрещатик була створена 1994 року, а до композиції доклав руку легендарний Юрій Рибчинський.

Є пісня, яка асоціюється з містом практично у кожного українця – це Як тебе не любити, Києве мій! у виконанні Юрія Гуляєва. Композиція була записана ще 1962 року, і донині користується популярністю в столиці. Це також офіційний гімн Києва з 2014 року.

Гурт Океан Ельзи присвятив пісню небу над Дніпром, який розділяє столицю на дві частини. Річка дуже часто символізує Київ – за 13 років пісня не втрачає своєї актуальності.

Український інді-гурт Tember Blanche у 2022 році також присвятив свою пісню Києву. У ній дует закликає насолоджуватися кожним своїм днем, і відвідувати популярні локації столиці – Поділ, Пінчук артцентр і Пущу-Водицю.

Про столицю заспівала й українська артистка Наталія Могилевська. Вона розповіла про порожній Хрещатик під час дощу, про квіти на холодній бруківці, про осінь, яка прийшла негадано.

Зі святом також варто привітати і близьких. Найкращі листівки з Днем Києва можна знайти на Фактах ICTV – вони зігріють душу і зроблять приємно.