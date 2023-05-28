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Люблю твої каштани: листівки з Днем Києва

28 Травня 2023, 07:30
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Київ
Джерело: Unsplash

День Києва – важливе для всіх українців свято. Традиційно, його відзначають в останню неділю травня, і у 2023 році це 28 травня.

Свято варто відзначити в колі друзів – столиці України вже понад 1500 років. У мирний час у місті традиційно влаштовували різні заходи на радість місцевим жителям і гостям.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Києва в листівках, щоб привітати своїх близьких зі святом.

День Києва День Києва День Києва День Києва

Примітно, що вперше День Києва почали відзначати 1983 року – саме тоді й відзначили 1500-річчя столиці.

Травень уже позаду – разом із літом приходить і червень. Перший місяць найспекотнішої пори буде насиченим на свята, і не тільки церковні. Наприклад, на 4 червня припадає Трійця, а на 12 число віряни починають постити на тлі початку Петрового посту.

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Не зайвим буде й дізнатися і скільки українці відпочиватимуть у червні 2023. На жаль, в умовах війни додаткових вихідних не буде – вони були заплановані на Трійцю та День Конституції України.

Теги
День Києва Привітання зі святами
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