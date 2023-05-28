28 мая украинцы отмечают День Киева. Важный праздник посвящен столице, для которой не только создают картины, но и целые песни. Многие артисты уже пели о красоте города, который покорил сердца миллионов людей.

Популярные песни о Киеве — далее в материале.

Украинский артист Павло Зибров посвятил творчество главной улице столицы — Крещатику. Его песня Хрещатик была создана в 1994 году, а к композиции приложил руку легендарный Юрий Рыбчинский.

Есть песня, которая ассоциируется с городом практически у каждого украинца — это Як тебе не любити, Києва мій! в исполнении Юрия Гуляева. Композиция была записана еще в 1962 году, и по сей день пользуется популярностью в столице. Это также официальный гимн Киева с 2014 года.

Группа Океан Эльзы посвятил песню небу над Днепром, который разделяет столицу на две части. Река очень часто символизирует Киев — за 13 лет песня не теряет своей актуальности.

Украинская инди-группа Tember Blanche в 2022 году также посвятила свою песню Киеву. В ней дуэт призывает наслаждаться каждым своим днем, и посещать популярные локации столицы — Подол, Пинчук арт-центр и Пущу-Водицу.

О столице спела и украинская артистка Наталия Могилевская. Она рассказала о пустом Крещатике во время дождя, о цветах на холодной брусчатке, об осени, которая пришла негаданно.

С праздником также стоит поздравить и близких. Лучшие открытки с Днем Киева можно найти на Фактах ICTV — они согреют душу и сделают приятно.