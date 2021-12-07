Українська співачка та екс-солістка гурту НеАнгели Слава Камінська спантеличила мережу світлиною із колишнім чоловіком.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила фото, на якому позує в обіймах пластичного хірурга Едгара Камінського.

– Я жінка самотня. З ким хочу, з тим і обіймаюся, – підписала кадр Камінська.

Користувачі мережі зазначили, що останнім часом Слава все частіше показує фото із Едгаром. Можливо, екс-подружжя дало своїм стосункам другий шанс.

Не такий вже і колишній.

Швидше за все, вони вже давно разом, але приховують, щоб знову все не зруйнувати.

Перша публічна пара, яка живе без конфлікту.

Які розумні люди, що зуміли налагодити такі стосунки.

Разом чи ні, але маєте гарний вигляд.

Найкрасивіша пара у світі.

Слава досі любить свого колишнього.

Сподіваюся, ви знову разом.

Це високі стосунки! Мало у кого після розлучення так виходить, – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Слава та Едгар одружилися у липні 2014 року. Пара виховує двох дітей – Леонарда і Лауру. 1 липня 2019 року пара розлучилася.

Але, попри розрив стосунків, вони разом проводять усі сімейні свята. А влітку екс-подружжя відпочивало з дітьми в Одесі.

Нещодавно Слава Камінська вразила шанувальників своїм образом. На знімках співачка постала у довгій блакитній вечірній сукні та босоніжках на високих підборах. Свій образ вона доповнила розпущеним волоссям, сережками та каблучкою.