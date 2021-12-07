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Не такий вже і колишній: Слава Камінська спантеличила обіймами з Едгаром

7 Грудня 2021, 12:01
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Слава Камінська
Джерело: Слава Камінська

Українська співачка та екс-солістка гурту НеАнгели Слава Камінська спантеличила мережу світлиною із колишнім чоловіком.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила фото, на якому позує в обіймах пластичного хірурга Едгара Камінського.

– Я жінка самотня. З ким хочу, з тим і обіймаюся, – підписала кадр Камінська.

Користувачі мережі зазначили, що останнім часом Слава все частіше показує фото із Едгаром. Можливо, екс-подружжя дало своїм стосункам другий шанс.

  • Не такий вже і колишній.
  • Швидше за все, вони вже давно разом, але приховують, щоб знову все не зруйнувати.
  • Перша публічна пара, яка живе без конфлікту.
  • Які розумні люди, що зуміли налагодити такі стосунки.
  • Разом чи ні, але маєте гарний вигляд.
  • Найкрасивіша пара у світі.
  • Слава досі любить свого колишнього.
  • Сподіваюся, ви знову разом.
  • Це високі стосунки! Мало у кого після розлучення так виходить, – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Слава та Едгар одружилися у липні 2014 року. Пара виховує двох дітей – Леонарда і Лауру. 1 липня 2019 року пара розлучилася.

Але, попри розрив стосунків, вони разом проводять усі сімейні свята. А влітку екс-подружжя відпочивало з дітьми в Одесі.

Нещодавно Слава Камінська вразила шанувальників своїм образом. На знімках співачка постала у довгій блакитній вечірній сукні та босоніжках на високих підборах. Свій образ вона доповнила розпущеним волоссям, сережками та каблучкою.

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