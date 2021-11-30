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Королева, не менше: Слава Камінська у вишуканій сукні вразила шанувальників

30 Листопада 2021, 12:08
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Каминская

Українська співачка та екс-солістка гурту НеАнгели Слава Камінська вразила шанувальників своїм образом. Зірка опублікувала унікальні знімки в Instagram.

– Нагородили мене вчора за “сольний проект року”. Чекаю на привітання! Бо якось нудно стало, – підписала фотографії Слава.

На знімках співачка красується у довгій блакитній вечірній сукні та босоніжках на високих підборах. Свій образ вона доповнила розпущеним волоссям, сережками та каблучкою, а на другому фото приміряла поверх сукні піджак.

Відомо, що 29 листопада 2021 року відбулася Всеукраїнська бізнес-премія Cabinet boss top 50, де Слава спочатку заспівала, а потім стала лауреатом.

Фанати миттєво відреагували на образ співачки:

  • Торт хочеться у подарунок?
  • Королева, не менше!
  • Що за неймовірна дівчина?
  • Вітаю! А Вікуся сьогодні подавиться тортом, мабуть…
  • Просто браво! Вітаю. Ви гідні цього!

– Привітання полетіли, – скромно привітала Славу українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь.

Нагадаємо, що нещодавно Камінська відповіла на звинувачення своєї колишньої колеги з музичного колективу Вікторії Сміюхи. Вона зізналася, що ця ситуація їй неприємна, і вона не хоче, щоб гурт запам’ятали у такому світлі.

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