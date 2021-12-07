Украинская певица и экс-солистка группы НеАнгелы Слава Каминская озадачила сеть фотографией с бывшим мужем.
На личной странице в Instagram звезда обнародовала фото, на котором позирует в объятиях пластического хирурга Эдгара Каминского.
– Я женщина одинокая. С кем хочу, с тем и обнимаюсь, – подписала кадр Каминская.
Пользователи сети отметили, что в последнее время Слава все чаще показывает фотографии с Эдгаром. Возможно, экс-супруги дали своим отношениям второй шанс.
- Не такой уж и бывший.
- Скорее всего, они уже давно вместе, но скрывают, чтобы снова все не разрушить.
- Первая публичная пара, которая живет без конфликта.
- Какие умные люди, что сумели наладить такие отношения.
- Вместе или нет, но смотритесь красиво.
- Самая красивая пара в мире.
- Слава до сих пор любит своего бывшего.
- Надеюсь, вы снова вместе.
- Это высокие отношения! Мало у кого после развода так получается, – пишут в комментариях.
Напомним, что Слава и Эдгар поженились в июле 2014 года. Пара воспитывает двоих детей – Леонарда и Лауру. 1 июля 2019 года пара развелась.
Но, несмотря на разрыв отношений, они вместе проводят все семейные праздники. А летом экс-супруги отдыхали с детьми в Одессе.
Недавно Слава Каминская поразила поклонников своим образом. На снимках певица предстала в длинном голубом вечернем платье и босоножках на высоком каблуке. Свой образ она дополнила распущенными волосами, серьгами и кольцом.