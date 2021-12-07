Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персони

Не такой уж и бывший: Слава Каминская озадачила объятиями с Эдгаром

7 декабря 2021, 12:01
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Слава Камінська
Источник: Слава Каминская

Украинская певица и экс-солистка группы НеАнгелы Слава Каминская озадачила сеть фотографией с бывшим мужем.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала фото, на котором позирует в объятиях пластического хирурга Эдгара Каминского.

– Я женщина одинокая. С кем хочу, с тем и обнимаюсь, – подписала кадр Каминская.

Пользователи сети отметили, что в последнее время Слава все чаще показывает фотографии с Эдгаром. Возможно, экс-супруги дали своим отношениям второй шанс.

  • Не такой уж и бывший.
  • Скорее всего, они уже давно вместе, но скрывают, чтобы снова все не разрушить.
  • Первая публичная пара, которая живет без конфликта.
  • Какие умные люди, что сумели наладить такие отношения.
  • Вместе или нет, но смотритесь красиво.
  • Самая красивая пара в мире.
  • Слава до сих пор любит своего бывшего.
  • Надеюсь, вы снова вместе.
  • Это высокие отношения! Мало у кого после развода так получается, – пишут в комментариях.

Напомним, что Слава и Эдгар поженились в июле 2014 года. Пара воспитывает двоих детей – Леонарда и Лауру. 1 июля 2019 года пара развелась.

Но, несмотря на разрыв отношений, они вместе проводят все семейные праздники. А летом экс-супруги отдыхали с детьми в Одессе.

Недавно Слава Каминская поразила поклонников своим образом. На снимках певица предстала в длинном голубом вечернем платье и босоножках на высоком каблуке. Свой образ она дополнила распущенными волосами, серьгами и кольцом.

Читайте также:
Не такой уж и бывший: Слава Каминская озадачила объятиями с ЭдгаромНе узнать: Слава Каминская показала себя до пластики

Теги
Слава з НеАнгелів
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка