Украинская певица и экс-солистка группы НеАнгелы Слава Каминская озадачила сеть фотографией с бывшим мужем.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала фото, на котором позирует в объятиях пластического хирурга Эдгара Каминского.

– Я женщина одинокая. С кем хочу, с тем и обнимаюсь, – подписала кадр Каминская.

Пользователи сети отметили, что в последнее время Слава все чаще показывает фотографии с Эдгаром. Возможно, экс-супруги дали своим отношениям второй шанс.

Не такой уж и бывший.

Скорее всего, они уже давно вместе, но скрывают, чтобы снова все не разрушить.

Первая публичная пара, которая живет без конфликта.

Какие умные люди, что сумели наладить такие отношения.

Вместе или нет, но смотритесь красиво.

Самая красивая пара в мире.

Слава до сих пор любит своего бывшего.

Надеюсь, вы снова вместе.

Это высокие отношения! Мало у кого после развода так получается, – пишут в комментариях.

Напомним, что Слава и Эдгар поженились в июле 2014 года. Пара воспитывает двоих детей – Леонарда и Лауру. 1 июля 2019 года пара развелась.

Но, несмотря на разрыв отношений, они вместе проводят все семейные праздники. А летом экс-супруги отдыхали с детьми в Одессе.

Недавно Слава Каминская поразила поклонников своим образом. На снимках певица предстала в длинном голубом вечернем платье и босоножках на высоком каблуке. Свой образ она дополнила распущенными волосами, серьгами и кольцом.