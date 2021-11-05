Українська співачка та екс-солістка гурту Не Ангели Слава Камінська показала архівне відео зі шкільного випускного. Не всі шанувальники впізнали артистку.

В Instagram Слава опублікувала ролик із випускного з дев’ятого класу. Проте артистка поділилася ним не з метою теплих спогадів, а показати, який вигляд мала до пластики.

У відео артистка постала в чорній обтислій сукні-майці під горло. У Слави чорне волосся та чубок, зачесаний на бік.

– Так. Хтось щось проти пластики ще має? – підписала публікацію Камінська.

Варто зізнатися, що не всі шанувальники Слави впізнали її, проте деякі зазначили, що й до хірургічного втручання співачка мала чудовий вигляд.

Лише я не бачу Славу?

Красива дівчинка була, не вигадуй.

З такої невпевненої перетворилася на таку жінку-вогонь.

Я не можу вас знайти.

Конкурс – знайди Славу.

Класна була, справжня!

Не дуже змінилася. Все чудово.

Голос одразу виділяється з усіх.

Ось на кого донька схожа.

Вас не впізнати.

А де Слава?

Після пластики зовсім інакший вигляд маєте.

Я одразу впізнала, красива та тендітна.

На відео краще, ніж зараз.

Схожа на привида, але все одно гарна, – пишуть у коментарях Камінської.

Це не вперше, коли артистка показує себе до пластики. Раніше Слава Камінська згадала свій дебют на ТБ. Тоді їй був 21 рік.

Співачка опублікувала відео з проекту Острів спокус, у якому брала участь зі своїм молодим чоловіком. Читачі Слави були вражені. Більшість із них зазначили, що наразі вона має кращий вигляд і пластичні операції пішли їй на користь.