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Не впізнати: Слава Камінська показала себе до пластики

5 Листопада 2021, 14:45 Каріна Зуєва
Не впізнати: Слава Камінська показала себе до пластики
Джерело: Слава Камінська

Українська співачка та екс-солістка гурту Не Ангели Слава Камінська показала архівне відео зі шкільного випускного. Не всі шанувальники впізнали артистку.

В Instagram Слава опублікувала ролик із випускного з дев’ятого класу. Проте артистка поділилася ним не з метою теплих спогадів, а показати, який вигляд мала до пластики.

У відео артистка постала в чорній обтислій сукні-майці під горло. У Слави чорне волосся та чубок, зачесаний на бік.

– Так. Хтось щось проти пластики ще має? – підписала публікацію Камінська.

Варто зізнатися, що не всі шанувальники Слави впізнали її, проте деякі зазначили, що й до хірургічного втручання співачка мала чудовий вигляд.

  • Лише я не бачу Славу?
  • Красива дівчинка була, не вигадуй.
  • З такої невпевненої перетворилася на таку жінку-вогонь.
  • Я не можу вас знайти.
  • Конкурс – знайди Славу.
  • Класна була, справжня!
  • Не дуже змінилася. Все чудово.
  • Голос одразу виділяється з усіх.
  • Ось на кого донька схожа.
  • Вас не впізнати.
  • А де Слава?
  • Після пластики зовсім інакший вигляд маєте.
  • Я одразу впізнала, красива та тендітна.
  • На відео краще, ніж зараз.
  • Схожа на привида, але все одно гарна, – пишуть у коментарях Камінської.
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Це не вперше, коли артистка показує себе до пластики. Раніше Слава Камінська згадала свій дебют на ТБ. Тоді їй був 21 рік.

Співачка опублікувала відео з проекту Острів спокус, у якому брала участь зі своїм молодим чоловіком. Читачі Слави були вражені. Більшість із них зазначили, що наразі вона має кращий вигляд і пластичні операції пішли їй на користь.

Теги
пластика , Слава з НеАнгелів
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