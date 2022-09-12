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Не сподобалася правда: росіяни намагалися зірвати концерт Полякової в Ізраїлі

12 Вересня 2022, 14:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Не сподобалася правда: росіяни намагалися зірвати концерт Полякової в Ізраїлі

Співачка Ольга Полякова поставила на місце путіністів, котрі намагалися зірвати її концерт в Ізраїлі.

Виступ артистки відбувався в місті Ашдод. Зібралося близько 5 тис. людей, для яких виконавиця не лише співала, а й розповідала історії про війну в Україні.

Так, Полякова розповіла про подарунок – браслет від дівчинки, якій вдалося врятуватися з-під завалів Маріупольського драмтеатру. Якоїсь миті шанувальники Путіна почали освистувати співачку, оскільки їм не сподобалася правда з вуст Ольги.

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Артистка не стала мовчати і звернулася до зали.

– Це що? Хтось не знає цієї інформації, я комусь розплющую очі? Українці, ви тут, ми всі знаємо? – запитала Полякова.

У відповідь зал почав голосно кричати та підтримувати співачку. Сама вона сказала, що виступ пройшов блискуче.

– Незважаючи на спробу зірвати мій виступ із боку кількох фанатів пуйла на концерті в ізраїльському Ашдоді, я відчула неймовірну підтримку України від глядачів, від усієї зали. Це був один із найкращих моїх виступів, – зазначила Ольга.

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Теги
Ізраїль Війна в Україні Концерт Оля Полякова
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