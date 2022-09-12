Співачка Ольга Полякова поставила на місце путіністів, котрі намагалися зірвати її концерт в Ізраїлі.
Виступ артистки відбувався в місті Ашдод. Зібралося близько 5 тис. людей, для яких виконавиця не лише співала, а й розповідала історії про війну в Україні.
Так, Полякова розповіла про подарунок – браслет від дівчинки, якій вдалося врятуватися з-під завалів Маріупольського драмтеатру. Якоїсь миті шанувальники Путіна почали освистувати співачку, оскільки їм не сподобалася правда з вуст Ольги.
Артистка не стала мовчати і звернулася до зали.
– Це що? Хтось не знає цієї інформації, я комусь розплющую очі? Українці, ви тут, ми всі знаємо? – запитала Полякова.
У відповідь зал почав голосно кричати та підтримувати співачку. Сама вона сказала, що виступ пройшов блискуче.
– Незважаючи на спробу зірвати мій виступ із боку кількох фанатів пуйла на концерті в ізраїльському Ашдоді, я відчула неймовірну підтримку України від глядачів, від усієї зали. Це був один із найкращих моїх виступів, – зазначила Ольга.