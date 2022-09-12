Певица Ольга Полякова поставила на место путинистов, которые пытались сорвать ее концерт в Израиле.
Выступление артистки проходило в городе Ашдод. Собралось около 5 тыс. людей, для которых исполнительница не только пела, но и рассказывала истории о войне в Украине.
Так, Полякова рассказала о подарке — браслете от девочки, которой удалось спастись из-под завалов Мариупольского драмтеатра. В какой-то момент поклонники Путина начали освистывать певицу, поскольку им не понравилась правда из уст Ольги.
Артистка не стала молчать и обратилась к залу.
— Это что? Кто-то не знает этой информации, я кому-то открываю глаза? Украинцы, вы здесь, мы все знаем? — спросила Полякова.
В ответ зал начал громко кричать и поддерживать певицу. Сама она сказала, что выступление прошло блестяще.
— Несмотря на попытку сорвать мое выступление со стороны нескольких фанатов пуйла на концерте в израильском Ашдоде, я почувствовала невероятную поддержку Украины от зрителей, от всего зала. Это было одно из лучших моих выступлений, — отметила Ольга.