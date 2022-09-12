Певица Ольга Полякова поставила на место путинистов, которые пытались сорвать ее концерт в Израиле.

Выступление артистки проходило в городе Ашдод. Собралось около 5 тыс. людей, для которых исполнительница не только пела, но и рассказывала истории о войне в Украине.

Так, Полякова рассказала о подарке — браслете от девочки, которой удалось спастись из-под завалов Мариупольского драмтеатра. В какой-то момент поклонники Путина начали освистывать певицу, поскольку им не понравилась правда из уст Ольги.

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Артистка не стала молчать и обратилась к залу.

— Это что? Кто-то не знает этой информации, я кому-то открываю глаза? Украинцы, вы здесь, мы все знаем? — спросила Полякова.

В ответ зал начал громко кричать и поддерживать певицу. Сама она сказала, что выступление прошло блестяще.