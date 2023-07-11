Співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) розповіла, як у дитинстві їй писав сусід із погрозами.

За словами виконавиці, тоді вона ходила до школи і їй було 13 років.

– Мені тоді писав сусід, що я тебе зґвалтую. Щоразу я проходила через його двір, коли йшла до школи. Це жесть, – поділилася артистка.

Цю історію Jerry Heil розповіла на тлі того, що вже тривалий час її переслідує фанат із Росії. Ще до повномасштабної війни він приїжджав до неї з Іркутська на фан-зустріч до Львова, а до цього писав непристойні речі. Тоді співачка викликала поліцію, однак їй нічим допомогти не змогли.

Співачка каже, що дії з його боку тривають донині. Він атакує її соцмережі, скручуючи і накручуючи підписників, тим самим псуючи статистику акаунтів.

Нещодавно Jerry Heil розповіла, що переслідувач дістався до її викладача. Він пише йому про те, щоб той видалив зі свого акаунта весь контент з артисткою.

Виконавиця не єдина, кого турбують надокучливі шанувальники, тому каже, що не хоче замовчувати цю тему, а навпаки – підіймати її серед суспільства.