Український актор та боєць ЗСУ Павло Алдошин потрапив у ДТП на мотоциклі. За словами захисника наших земель, дорожня пригода сталася через лося, який невідомо звідки вибіг.

Про свої пригоди Павло розповів у Instagram.

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– Лось мене знайшов. Я не розумію як, але це сталося у тилу. Після цього він зник, і відповідальність на ньому.

На знімку можна побачити мотоцикл, запакований у причіп пікапа. Сам двоколісний транспорт зазнав серйозних механічних пошкоджень. За словами Алдошина, відновленню він не підлягає. Та й сам артист, ймовірно, отримав пошкодження, через що змушений поїхати на обстеження. При цьому швидкість руху мотоцикліста була невеликою.

– Моє тіло у нормі, а ось мотоцикл на смітник. Якщо що, швидкість дорівнювала 67 км/год, – я не гонщик. Чекаю на УЗД, бо всередині якісь неполадки, – додав актор.

Не лише актори зазнають поранень на передовій – наприклад, наприкінці серпня телеведучий Даніель Салем зізнався, що отримав травму спини. Бронежилет прийняв кулю. Також він раніше втратив слух та отримав контузію.