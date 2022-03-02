Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук записал видеообращение с центра Харькова.

Артист подчеркнул, что агрессоры могут скидывать бомбы на наши территории, однако они никогда не разбомбят наш дух и свободу.

— Сейчас мы находимся в центре украинского Харькова на разбомбленной площади Свободы. Они могут кидать бомбы на нашу площадь, но они никогда не разбомбят наш дух и свободу. Украина победит. Мы обязательно отстоим каждый сантиметр нашей земли, — сказал музыкант.

Он отметил, что россияне заплатят за то, что пришли на нашу мирную землю убивать наших мирных людей.

— Слава Украине! Героям слава! — сказал Вакарчук.

1 марта произошла масштабная атака на Харьков. С самого утра город находился под авиаударами и артиллерийским огнем. Российские войска обстреливали жилые кварталы в разных районах Харькова, в результате чего десятки мирных жителей погибли.

Агрессоры продолжают обстреливать Харьков.

Ранее Святослав Вакарчук записал видеообращение к россиянам. В двухминутном видео музыкант призвал граждан выйти на улицы и требовать прекращения войны.