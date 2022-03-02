Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Персони

Не разбомбят наш дух и свободу: Вакарчук обратился к украинцам с центра Харькова

2 марта 2022, 13:07
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Не разбомбят наш дух и свободу: Вакарчук обратился к украинцам с центра Харькова
Источник: Святослав Вакарчук

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук записал видеообращение с центра Харькова.

Артист подчеркнул, что агрессоры могут скидывать бомбы на наши территории, однако они никогда не разбомбят наш дух и свободу.

— Сейчас мы находимся в центре украинского Харькова на разбомбленной площади Свободы. Они могут кидать бомбы на нашу площадь, но они никогда не разбомбят наш дух и свободу. Украина победит. Мы обязательно отстоим каждый сантиметр нашей земли, — сказал музыкант.

Он отметил, что россияне заплатят за то, что пришли на нашу мирную землю убивать наших мирных людей.

— Слава Украине! Героям слава! — сказал Вакарчук.

1 марта произошла масштабная атака на Харьков. С самого утра город находился под авиаударами и артиллерийским огнем. Российские войска обстреливали жилые кварталы в разных районах Харькова, в результате чего десятки мирных жителей погибли.

Агрессоры продолжают обстреливать Харьков.

Ранее Святослав Вакарчук записал видеообращение к россиянам.  В двухминутном видео музыкант призвал граждан выйти на улицы и требовать прекращения войны.

Читайте также:
Не разбомбят наш дух и свободу: Вакарчук обратился к украинцам с центра ХарьковаС нами — весь мир: Вакарчук записал обращение к украинцам

Теги
Війна в Україні , Святослав Вакарчук , Харьков
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь