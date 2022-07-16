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Не поднимайте оружия против Украины! Тарас Тополя обратился к белорусским солдатам

16 июля 2022, 12:42
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Не поднимайте оружия против Украины! Тарас Тополя обратился к белорусским солдатам

Лидер группы Антитела Тарас Тополя обратился к солдатам и офицерам Беларуси.

Музыкант, который защищает нашу страну с первого дня полномасштабной войны, записал видеообращение. Он отметил, что белорусских солдат провоцируют к участию в российской военной агрессии против Украины и неправдой заставляют участвовать в захватнической войне.

— Сегодня враг пришел на нашу землю. Враг подлый, коварный и страшный. Враг, который убивает и насилует детей, женщин, стариков. Наносит ракетные, авиационные и артиллерийские удары по жилым массивам и гражданской инфраструктуре. В том числе, удары наносятся с территории Республики Беларусь, — отметил Тополя.

Он добавил, что даже когда вражеские Искандеры стартуют с территории Беларуси, вражеские самолеты взлетают с их аэродромов, а вражеские орды шли на Киев с Беларуси, совершая военные преступления в Буче, Ирпене, Гостомеле и многих других городах и селах, Украина не отвечала им огнем и смертью.

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— Мы готовы встретить вас лицом к лицу. Мы ждали вас с миром. К сожалению и к вашему несчастью, ваш президент выбрал другой путь. Но мы до сих пор верим, что сапог белорусского солдата не ступит на нашу землю. Но если все же приедете с войной, мы встретим вас, как и путинские орды — с огнем и свинцом, — подчеркнул Тополя.

Тарас отметил, что белорусы сами видели, на что способна украинская армия, которая защищает свой народ и родную землю от захватчиков.

— Мы сможем защитить себя. Тем более, что сегодня с Украиной весь мир. А вот сможете ли вы объяснить своим детям, да и самим себе, почему поддержали не дружественную, братскую Украину, а путинскую орду, почему готовы идти на убой ради амбиций государственных преступников? Не выполняйте преступных приказов своего руководства! Не поднимайте оружия против Украины, — сказал музыкант.

Он призвал офицеров Беларуси сделать правильный шаг, поскольку диктаторы уходят, а военные преступники оказываются на скамье подсудимых, империи падают, а народы остаются.

— Как будет — зависит не от Лукашенка или от Путина, это зависит от каждого из вас. Если каким-то образом вас заставят пересечь границу с оружием в руках, не применяйте его. Остановитесь, опустите стволы, дождитесь ВСУ, в таком случае в вас стрелять не будут. Бог и правда с Украиной, а вам нужно сделать правильный выбор, — подытожил Тополя.

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Антитіла Війна в Україні
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