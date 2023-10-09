Снайпер Евгения Эмеральд (Жанна Д’Арк) официально заявила о разводе с мужем-военным Евгением Стипанюком. С их свадьбы на передовой прошло менее года.

Пока что, по закону, Евгению и Евгения развести не могут, поскольку их дочери еще нет года. Конкретную причину краха отношений Эмеральд не назвала, но отметила, что это не банальная разница в характере или бытовые ссоры.

— Официально. Это — развод… Со временем вы обо всем узнаете и поймете мои поступки. Де-факто я свободная женщина, но, согласно законодательству, не могу получить развод, пока ребенку не исполнился один год. Но главное, что я чувствую себя просто свободной, — написала снайпер.

Подписчики засыпали Евгению комментариями и стали выдвигать свои предположения. Кто-то предположил, что Стипанюк не выдержал экзамен на отцовство и нашел себе любовницу.

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Евгения этого не подтвердила, но и отрицать не стала, написав: Это наименьшая из проблем.

Кроме того, между экс-возлюбленными случилась перепалка в Instagram-stories. Эмеральд намекнула, что Стипанюк не находится на фронте, как думают многие.

— Как вы относитесь к тому, что типа военный человек, который тусит в Киеве (публикует это в Instagram), покупает дорогой автомобиль и хвастается этим на весь интернет? Ок это? Время ли для этого? Должны ли командиры на такое обращать внимание? Почему по документам человек на нуле, а по факту в салоне авто, МРЭО, гуляет? Я ни одного такого военного не видела, кроме одного, — высказалась Эмеральд.

Также она показала переписку с подписчиками, которые писали ей, что видели Евгения в Крюковщине и на Подоле.

Сам Стипанюк обнародовал фото, на котором он якобы находится в Лимане Донецкой области.

— Моя пятизвездочная гостиница со всеми удобствами, настоящая романтика… Еще и в комплект входят мыши, которые бегают по тебе, — написал он.

Ранее Эмеральд намекнула, что муж хочет отобрать у нее дочь. Она обнародовала фото Афины, отметив, что никому не удастся ее забрать.

Фото: Евгения Эмеральд