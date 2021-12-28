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Не можу зупинитися, коли п’ю: Діма Білан про проблеми з алкоголем

28 Грудня 2021, 09:51
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Не можу зупинитися, коли п’ю: Діма Білан про проблеми з алкоголем
Джерело: Depositphotos

Російський співак Діма Білан зізнався, що має проблеми з алкоголем.

За словами Дмитра, він випиває, проте його обличчя говорить про те, що робить він це не часто.

– Я, на жаль, маю таку проблему – не можу зупинитися, коли п’ю… Немає такої родини, в якій хтось не мав би такої проблеми, – зізнався Білан.

Артист сказав, що проблеми з алкоголем у нього почалися чотири роки тому. Також він зізнався, що напивається раз на два місяці й іноді після цього не пам’ятає того, що відбувалося. На тлі цього Білан вирішив звернутися до лікаря, який діагностував у нього третю стадію алкоголізму.

– Насправді я знаю свого ворога в обличчя, – наголосив співак.

Рідна сестра Білана Анна вважає, що проблеми з алкоголем у нього виникли через важку роботу.

– Він дуже багато працює… Це все впливає. Мені він у такі моменти не телефонує, – сказала вона.

Нещодавно Діма Білан виступив на весіллі у стані алкогольного сп’яніння. Відео з нетверезим артистом швидко поширилося інтернетом, після чого співак виправдався в Instagram-stories.

У відео Білан сказав, що він чесний зі своїми шанувальниками, хоч і соромно за цей інцидент.

– Іноді людина напивається. Невже з вами такого не було? Не повірю ніколи, якщо ви скажете, що ні. Я не спав три дні, оскільки були зйомки… Дуже втомився і в мене 40 років на носі, – сказав він.

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Джерело
Осторожно: Собчак
Теги
Алкоголь , Дмитро Білан
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