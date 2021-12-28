Российский певец Дима Билан признался, что у него есть проблемы с алкоголем.

По словам Дмитрия, он выпивает, однако его лицо говорит о том, что делает он это не часто.

— У меня, к сожалению, такая проблема — не могу остановиться, когда пью… Нет такой семьи, в которой кто-то не имел бы такой проблемы, — признался Билан.

Артист сказал, что проблемы с алкоголем у него начались четыре года назад. Также он признался, что напивается раз в два месяца и иногда после этого не помнит происходящего. На фоне этого Билан решил обратиться к врачу, который диагностировал у него третью стадию алкоголизма.

— На самом деле я знаю своего врага в лицо, – подчеркнул певец.

Родная сестра Билана Анна считает, что проблемы с алкоголем у него возникли из-за тяжелой работы.

— Он очень много работает… Это все влияет. Мне он в такие моменты не звонит, – сказала она.

Недавно Дима Билан выступил на свадьбе в состоянии алкогольного опьянения. Видео с нетрезвым артистом быстро распространилось по интернету, после чего певец оправдался в Instagram-stories.

В видео Билан сказал, что он честен со своими поклонниками, хоть ему и стыдно за этот инцидент.