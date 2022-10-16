Українська акторка Альбіна Корж в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіла про знімання у фільмі Максим Оса: золото Песиголовця. Також артистка провела паралель між собою і своєю героїнею.

В українському історичному детективному фільмі за мотивами графічного роману Ігоря Баранька Максим Оса: золото Песиголовця Альбіна грає роль Маринки – доньки князя Пшелуцького.

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– Чим ваша героїня займається під час фільму і яке у вас ставлення до неї?

– Мені здається, що моя героїня грає важливу роль, вона підбурює всіх, виводить на конфлікти, намагається достукатися, щоб на неї звернули увагу і почули.

У неї підлітковий конфлікт із батьком, із мачухою. Через конфлікт із батьком вона говорить уїдливо з нею, з Максимом Осою, він їй не подобається. В результаті у нас виходить любов, але вона в конфлікті з усіма, її ніхто не чує, такий собі – підлітковий максималізм.

– У нас із нею багато чого схожого було під час зйомок. Я теж проживала деякі конфлікти з батьками, тому розуміла її і те, чому вона так робить, навіщо і що хоче цим сказати.

Коли вперше читала сценарій, одразу подумала, що це щось схоже на мене.

– Як думаєте, що її так підбурювало? Чому Маринка така?

– Думаю, насамперед конфлікт із собою. Вона вся така пацанка, драйвова, але її дуже складно відкрити і зрозуміти в ній дівчинку – теплу, ніжну, жіночну. Тут вже йде конфлікт з матір’ю, оскільки її виховував батько, вона росла в цьому всьому, з хлопцями, мечами. Материнської любові у неї не було.

– Як протягом фільму розвивається ваша героїня?

– Спочатку вона пацанка, в кінці – спокійна, врівноважена, жіночна, стримана. Знає, що говорити і як.

Її змінив Максим Оса, він на неї дивився не як на дівчинку, а як на дівчину. Вона відчула це, їй було приємно. Спочатку вона не зрозуміла, що це, але закоханість у неї проявилася саме так.

– Як готувалися до ролі і які трюки вам доводилося робити?

– Готувалися місяців п’ять до початку знімання. Крім того, що ми репетирували всією командою, також займалися з неймовірною командою Паші Авілова… Без підготовки сцен руху і боїв неможливо в такому фільмі в форматі екшену.

Команда неймовірна, хлопці підтримували, допомагали… Після них виходила і думала, що можу все на світі. Це відіграло свою роль в Маринці, я шукала цей стрижень. У мені, як в Альбіні, не було цього.

– Що вам найбільше сподобалося під час знімання фільму?

– Напевно те, що протягом фільму я росла разом зі своєю героїнею. Я розуміла її, відповідно – себе. Відкривала в собі ці жіночні штуки. Ймовірно, це хороший досвід. Я дуже рада, що в той час, коли мені було 18-19 років, я проживала цей час разом із Маринкою.

– Який епізод запам’ятався найбільше?

– Епізод з підвішуванням. Я не думала, що буде так складно, більше переживала за інші сцени… Саму сцену підвішування було фізично складно витримати. Ти висиш весь день на петлях – це синці, червоне тіло, не приємно.

Потім, коли ми вже знімали, коли на мене накинули цю мотузку… Дубль за дублем, і в якийсь момент я розумію, що не можу дихати. Я повертаюся, ніхто на мене не дивиться, Я не можу ні слова сказати. Тут до мене підійшли, врятували, я заспокоїлася, але це було дуже неприємно.

– Чому глядачі повинні подивитися цей фільм?

– Передусім це українське кіно, тому ми повинні ходити і підтримувати вітчизняного виробника – 100%. У нас класне кіно, його потрібно дивитися і популяризувати.

– Також у стрічці про козаків – це наші витоки, ми повинні про це знати. Це наше минуле, про яке ми повинні розповідати своїм дітям і ніколи не забувати про це.

Нагадаємо, що фільм Максим Оса: золото Песиголовця вийшов у прокат 13 жовтня. Кожен охочий може відвідати кінотеатр і насолодитися українським кіно.

Прибуток від прокату буде спрямований на виробництво високопілотажних коптерів Оса, які направлять допомагати нашим захисникам у боротьбі з російськими окупантами.

Фото: Альбіна Корж