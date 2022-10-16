Украинская актриса Альбина Корж в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала о съемках в фильме Максим Оса: золото Песиголовца. Также артистка провела паралель между собой и своей героиней.

В украинском историческом детективном фильме по мотивам графического романа Игоря Баранько Максим Оса: золото Песиголовца Альбина играет роль Маринки — дочери князя Пшелуцкого.

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— Чем ваша героиня занимается во время фильма и какое у вас отношение к ней?

— Мне кажется, что моя героиня играет важную роль, она подстрекает всех, выводит на конфликты, пытается достучаться, чтобы на нее обратили внимание и услышали.

У нее подростковый конфликт с отцом, мачехой. Из-за конфликта с отцом она язвит ей, язвит Максиму Осе, он ей не нравится. В результате у нас получается любовь, но она в конфликте со всеми, ее никто не слышит, такой себе подростковый максимализм.

— У нас с ней много чего похожего было во время съемок. Я тоже проживала некоторые конфликты с родителями, поэтому понимала ее и то, почему она так делает, зачем и что хочет этим сказать.

Когда впервые читала сценарий, сразу подумала, что это что-то похожее на меня.

— Как думаете, что ее так подстрекало? Почему Маринка такая?

— Думаю, прежде всего — конфликт с собой. Она вся такая пацанка, драйвовая, но ее очень сложно открыть и понять в ней девочку — теплую, нежную, женственную. Тут уже идет конфликт с матерью, поскольку ее воспитывал отец, она росла в этом всем, с парнями, мечами. Материнской любви у нее не было.

— Как на протяжении фильма развивается ваша героиня?

— Сначала она пацанка, в конце — спокойная, уравновешенная, женственная, сдержанная. Знает, что говорить и как.

Ее изменил Максим Оса, он на нее смотрел ни как на девочку, а как на девушку. Она почувствовала это, ей было приятно. Сначала она не поняла, что это, но влюбленность у нее проявилась именно так.

— Как готовились к роли и какие трюки вам приходилось делать?

— Готовились месяцев пять до начала съемок. Кроме того, что мы репетировали всей командой, также занимались с невероятной командой Паши Авилова… Без подготовки сцен движения и боев невозможно в таком фильме в формате экшена.

Команда невероятная, парни поддерживали, помогали… После них выходила и думала, что могу все на свете. Это отыграло свою роль в Маринке, я искала этот стержень. Во мне, как в Альбине, не было этого.

— Что вам больше всего понравилось во время съемок фильма?

— Наверное то, что на протяжении фильма я росла вместе со своей героиней. Я понимала ее, соответственно — себя. Открывала в себе эти женственные штуки. Вероятно, это хороший опыт. Я очень рада, что в то время, когда мне было 18-19 лет, я проживала это время вместе с Маринкой.

— Какой эпизод запомнился больше всего?

— Эпизод с подвешиванием. Я не думала, что будет так сложно, больше переживала за другие сцены… Саму сцену подвешивания было физически сложно выдержать. Ты висишь весь день на петлях — это синяки, красное тело, неприятно.

— Потом, когда мы уже снимали, когда на меня накинули эту веревку… Дубль за дублем, и в какой-то момент я понимаю, что не могу дышать. Я поворачиваюсь, никто на меня не смотрит, я не могу ни слова сказать. Тут до меня подошли, спасли, я успокоилась, но это было очень неприятно.

— Почему зрители должны посмотреть этот фильм?

— Прежде всего — это украинское кино, поэтому мы должны ходить и поддерживать отечественного производителя — 100%. У нас классное кино, его нужно смотреть и популяризовать.

— Также в ленте о козаках — это наши истоки, мы должны об этом знать. Это наше прошлое, про которое мы должны рассказывать своим детям и никогда не забывать об этом.

Напомним, что фильм Максим Оса: золото Песиголовца вышел в прокат 13 октября. Каждый желающий может посетить кинотеатр и насладится украинским кино.

Важно отметить, что прибыль от проката будет направлена на производство высокопилотажных коптеров Оса, которые отправятся помогать нашим защитниках в борьбе с российскими оккупантами.

Фото: Альбина Корж