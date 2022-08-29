Співачка Настя Каменських розповіла, чому у Потапа паралізувало обличчя. Артистка заявила, що у всьому провиною стрес, але є й інші, не менш вагомі причини.

В інтерв’ю Аліні Доротюк Настя зізналася, що її зірковий чоловік не міг їсти та пити. Сталося це в іспанії, куди співачка разом із Потапом поїхала ще до початку війни із Росією.

– У нього відібрало половину обличчя – у твоєму серці та житті війна. Переживають усі, зокрема й Олексій. Він як чоловік має триматися. Його моральний стан призвів до того, що в нього паралізувало половину обличчя, – зізналася Настя.

Артистка додала, що лікування тривало два місяці, і Потап досі відновлюється. Сам продюсер не розповідав про свою недугу – публіку налякав знімок Олексія, коли в нього буквально “попливло” обличчя. Як виявилось, шоумен застудив лицьовий нерв.

Зараз дивляться

– Це було дуже страшно. Не працювала частина обличчя – не можеш їсти, пити. Здавалося, обличчя ніколи не повернеться до нормального стану. Стрес буває такої сили, що організм на нього може не реагувати. Тим паче, коли ти постійно нервуєш, і не знаєш, що буде завтра, – повідомила Настя.

Раніше Каменських зізналася, чому Потап не повернувся до України разом із нею. Як виявилося, він має важливі проекти, які він просто зобов’язаний закінчити. До того ж зараз він ще не повністю одужав.