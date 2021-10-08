Український письменник, прозаїк і музикант Сергій Жадан розповів, коли вперше відчув себе поетом, чому не хотів, щоб його твори були в шкільній програмі, і яку пісню заспівав би президенту Володимиру Зеленському.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV він відповів на 33 запитання Олександри Кучеренко.

За словами Сергія, вперше він відчув себе поетом ще в дитинстві, коли йому було 10 років. Також він відповів на запитання, коли отримає Нобелівську премію з літератури.

– Коли дадуть, то я не відмовлюся. Відразу поїду в Стокгольм забирати її, – сказав поет.

Він розповів, що його впізнають не лише в Україні, а й у Польщі, Німеччині та в Нью-Йоркському українському парку.

– Найбільше не люблю писати про себе. А в творах найчастіше використовую слово Ми, – поділився Сергій.

Також він зазначив, що ніколи не сідає за віршування в нетверезому стані, оскільки це погано. Полюбляє творити вранці в бордому стані.

Сергія на 9,5 бала за 10-бальною шкалою дратує, коли його називають живим класиком. Він сказав, що якби зміг зустрітися з Тарасом Шевченком, то запитав би у нього про якісь таємниці його письма, а особливо про ритміку.

Жадан був проти, щоби його твори включали в шкільну програму.

– Я дуже не хотів би, щоб мою творчість викладали формально, – зазначив він.

Крім того, Сергій робить переклади з різних мов, зокрема – з польської, німецької, англійської, білоруської та російської. Найскладніше в цій справі – зловити авторську інтонацію.

Також він зізнався, що писав тексти на замовлення.

– Пару років тому писав текст до пам’ятника загиблим міліціонерам, – сказав Жадан.

Зізнається, що щоб почати заробляти на літературі, йому знадобилося 30 років. А свій найбільший гонорар отримав за книгу Ворошиловград. За цей роман письменник отримав кілька міжнародних премій, до того ж, він видавався в 10 країнах світу.

Крім письменництва, Сергій також є лідером двох музичних гуртів – Жадан і Собаки і Лінія Маннергейма. Письменник зазначив, що в нього є пісня для президента України.

– У мене є для нього пісня, я її співаю вже два роки поспіль. Називається Вова. Сподіваюся, що президент її десь чув, – поділився він.

Він зазначив, що спілкується з Петром Порошенком, також зізнався, що його кликали в політику.

– Не пішов, оскільки це не моє, – сказав Жадан.

Письменник мріє про те, щоб в Україні якнайшвидше закінчилася війна і ми змогли повернути всі свої окуповані території.

Крім того, він зазначив, що ніколи не зважиться змінити свій спосіб життя і сповільнити графік. А якби почав життя з чистого аркуша, то займався тим же, чим і зараз.

Письменник зізнався, що наступна книга буде про любов.