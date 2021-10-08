Украинский писатель, прозаик и музыкант Сергей Жадан рассказал, когда впервые почувствовал себя поетом, почему не хотел, чтобы его произведения были в школьной программе и какую бы песню спел президенту Владимиру Зеленскому.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV он ответил на 33 вопроса Александры Кучеренко.

По словам Сергея, впервые он почувствовал себя поетом еще в детстве, когда ему было 10 лет. Также он ответил на вопрос, когда получит Нобелевскую премию по литературе.

— Когда дадут, то я не откажусь. Сразу поеду в Стокгольм забирать ее, — сказал поет.

Он рассказал, что его узнают не только в Украине, а также в Польше, Германии и в Нью-Йорском украинском парке.

— Больше всего не люблю писать о себе. А в произведениях чаще всего использую слово Мы, — поделился Сергей.

Также он отметил, что никогда не садится за письмо в нетрезвом состоянии, поскольку это плохо. Предпочитает творить утром в бордом состоянии.

Сергея на 9,5 балла по 10-бальной шкале раздражает, когда его называют живым классиком. Он сказал, что если бы смог встретиться с Тарасом Шевченко, то спросил бы у него про какие-то тайны его письма, в особенности — ритмику.

Жадан против, чтобы его произведения включали в школьную программу.

— Я бы очень не хотел, чтобы мое творчество преподавали формально, — отметил он.

Кроме того, Сергей делает переводы с разных языков, в частности — с польского, немецкого, английского, белоруского и русского. Сложнее всего в этом деле — поймать авторскую интонацию.

Также он признался, что писал тексты на заказ.

— Пару лет назад писал текст к памятнику погибшим милиционерам, — сказал Жадан.

Признается, что чтобы начать зарабатывать на литературе, ему понадобилось 30 лет. А свой самый большой гонорар получил за книгу Ворошиловград. За этот роман писатель получил несколько международных премий, к тому же, он издавался в 10 странах мира.

Помимо письма, Сергей также является лидером двух музыкальных групп — Жадан и Собаки и Линия Маннергейма. Писатель отметил, что у него есть песня для президента Украины.

— У меня есть для него песня, я ее пою уже два года подряд. Называется Вова. Надеюсь, что президент ее где-то слышал, — поделился он.

Он отметил, что общается с Петром Порошенко, также признался, что его звали в политику.

— Не пошел, поскольку это не мое, — сказал Жадан.

Писатель мечтает о том, чтобы в Украине поскорее закончилась война и мы смогли вернуть все свои оккупированные территории.

Кроме того, он отметил, что никогда не решится изменить свой способ жизни и замедлить график. А если бы начал жизнь с чистого листа, то занимался бы тем же, чем и сейчас.

Писатель признался, что следующая книга будет про любовь.