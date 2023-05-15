Випускний вечір – трепетний час як для учнів ы батьків, так і для вчителів. Особливо – класного керівника, який протягом багатьох років був справжнім другом для дітей. Якщо ви досі думаєте над тим, що подарувати вчительці на випускний – цікаві ідеї знайдете у нашому матеріалі.

Що подарувати вчительці на випускний: презенти до 1 тис. грн

Невелика театралізована вистава. Учні можуть заздалегідь приготувати виступ із віршами та піснями, сценками на останній дзвоник або випускний вечір. Подарунковий диплом Найкращий вчитель на світі. Вручити диплом можна в урочистій обстановці під час останнього дзвоника. Флешмоб. Такий виступ подарує незабутні емоції всім присутнім. Магнітна дошка в кабінет, якщо її не вистачає для занять. Брошка. Ще один вдалий варіант, який не так складно підібрати для вчителя. Книга в подарунковому виданні. Можна підібрати за інтересами вчителя. Електронна книга. З таким подарунком в одержувача завжди буде ціла бібліотека в кишені. Електронна фоторамка зі знімками з життя класу. Пам’ятний і корисний подарунок класному керівникові на випускний від батьків та учнів. Відеоролик. Можна заздалегідь записати відео з цікавими моментами з життя класу, добрими словами подяки від дітей і батьків на адресу вчительки. Їй буде дуже приємний і цінний такий подарунок. Кавоварка. Перед цим важливо переконатися, що одержувач презенту любить цей ароматний напій.

Що подарувати вчительці на випускний: презенти від 1 тис. грн