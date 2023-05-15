Випускний вечір – трепетний час як для учнів ы батьків, так і для вчителів. Особливо – класного керівника, який протягом багатьох років був справжнім другом для дітей. Якщо ви досі думаєте над тим, що подарувати вчительці на випускний – цікаві ідеї знайдете у нашому матеріалі.
Що подарувати вчительці на випускний: презенти до 1 тис. грн
- Невелика театралізована вистава. Учні можуть заздалегідь приготувати виступ із віршами та піснями, сценками на останній дзвоник або випускний вечір.
- Подарунковий диплом Найкращий вчитель на світі. Вручити диплом можна в урочистій обстановці під час останнього дзвоника.
- Флешмоб. Такий виступ подарує незабутні емоції всім присутнім.
- Магнітна дошка в кабінет, якщо її не вистачає для занять.
- Брошка. Ще один вдалий варіант, який не так складно підібрати для вчителя.
- Книга в подарунковому виданні. Можна підібрати за інтересами вчителя.
- Електронна книга. З таким подарунком в одержувача завжди буде ціла бібліотека в кишені.
- Електронна фоторамка зі знімками з життя класу. Пам’ятний і корисний подарунок класному керівникові на випускний від батьків та учнів.
- Відеоролик. Можна заздалегідь записати відео з цікавими моментами з життя класу, добрими словами подяки від дітей і батьків на адресу вчительки. Їй буде дуже приємний і цінний такий подарунок.
- Кавоварка. Перед цим важливо переконатися, що одержувач презенту любить цей ароматний напій.
Що подарувати вчительці на випускний: презенти від 1 тис. грн
- Срібна або золота прикраса. Можна підібрати витончений ланцюжок з кулоном.
- Сертифікат в ювелірний магазин. Якщо не впевнені у виборі, то сертифікат в такому разі добре підійде. Одержувач обере прикрасу на свій смак.
- Запонки та красиві дрібнички для краватки. Пам’ятний презент для викладача-чоловіка.
- Планшет. Сучасний та зручний пристрій, який може знадобитися викладачеві в роботі.
- Принтер. Корисний пристрій для роботи.
- Портрет вчителя зі словами подяки. Гарний подарунок і пам’ять на довгі роки.
- Тематичний торт на замовлення. Такий сюрприз стане приємним солодким презентом з нагоди випускного.
- Сертифікат в магазин косметики або парфумерії. Подарунок, який буде приємний багатьом вчителькам.
- Сертифікат в магазин побутової техніки, посуду або одягу. Такий варіант можна подарувати вчителю від батьків.
- Наручний годинник. Красивий презент, який можна купити вчителю від батьківського комітету. Крім цього, на годиннику можна зробити пам’ятне гравіювання.
- Комп’ютерне крісло. Зручний подарунок, який вчитель може поставити у своїй оселі або кабінеті.
- Подарунковий сертифікат на вікенд в інше місто.
- Кольє і сережки з натуральних каменів ручної роботи.
- Абонемент на курс масажу всього тіла.
- Розкішний букет на останній дзвоник. Наприклад, зі 101 троянди.