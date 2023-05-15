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Що подарувати вчительці на випускний: 10 цікавих ідей на будь-який гаманець

15 Травня 2023, 18:05
Анна Голішевська редакторка стрічки
Подарунок
Джерело: Unsplash

Випускний вечір – трепетний час як для учнів ы батьків, так і для вчителів. Особливо – класного керівника, який протягом багатьох років був справжнім другом для дітей. Якщо ви досі думаєте над тим, що подарувати вчительці на випускний – цікаві ідеї знайдете у нашому матеріалі.

Що подарувати вчительці на випускний: презенти до 1 тис. грн

  1. Невелика театралізована вистава. Учні можуть заздалегідь приготувати виступ із віршами та піснями, сценками на останній дзвоник або випускний вечір.
  2. Подарунковий диплом Найкращий вчитель на світі. Вручити диплом можна в урочистій обстановці під час останнього дзвоника.
  3. Флешмоб. Такий виступ подарує незабутні емоції всім присутнім.
  4. Магнітна дошка в кабінет, якщо її не вистачає для занять.
  5. Брошка. Ще один вдалий варіант, який не так складно підібрати для вчителя.
  6. Книга в подарунковому виданні. Можна підібрати за інтересами вчителя.
  7. Електронна книга. З таким подарунком в одержувача завжди буде ціла бібліотека в кишені.
  8. Електронна фоторамка зі знімками з життя класу. Пам’ятний і корисний подарунок класному керівникові на випускний від батьків та учнів.
  9. Відеоролик. Можна заздалегідь записати відео з цікавими моментами з життя класу, добрими словами подяки від дітей і батьків на адресу вчительки. Їй буде дуже приємний і цінний такий подарунок.
  10. Кавоварка. Перед цим важливо переконатися, що одержувач презенту любить цей ароматний напій.

Що подарувати вчительці на випускний: презенти від 1 тис. грн

  1. Срібна або золота прикраса. Можна підібрати витончений ланцюжок з кулоном.
  2. Сертифікат в ювелірний магазин. Якщо не впевнені у виборі, то сертифікат в такому разі добре підійде. Одержувач обере прикрасу на свій смак.
  3. Запонки та красиві дрібнички для краватки. Пам’ятний презент для викладача-чоловіка.
  4. Планшет. Сучасний та зручний пристрій, який може знадобитися викладачеві в роботі.
  5. Принтер. Корисний пристрій для роботи.
  6. Портрет вчителя зі словами подяки. Гарний подарунок і пам’ять на довгі роки.
  7. Тематичний торт на замовлення. Такий сюрприз стане приємним солодким презентом з нагоди випускного.
  8. Сертифікат в магазин косметики або парфумерії. Подарунок, який буде приємний багатьом вчителькам.
  9. Сертифікат в магазин побутової техніки, посуду або одягу. Такий варіант можна подарувати вчителю від батьків.
  10. Наручний годинник. Красивий презент, який можна купити вчителю від батьківського комітету. Крім цього, на годиннику можна зробити пам’ятне гравіювання.
  11. Комп’ютерне крісло. Зручний подарунок, який вчитель може поставити у своїй оселі або кабінеті.
  12. Подарунковий сертифікат на вікенд в інше місто.
  13. Кольє і сережки з натуральних каменів ручної роботи.
  14. Абонемент на курс масажу всього тіла.
  15. Розкішний букет на останній дзвоник. Наприклад, зі 101 троянди.
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