Популярна американська співачка Емма Стоун 6 листопада святкує день народження. 2021 року їй виповнюється 33 роки.

Біографія Емми Стоун

Майбутня актриса народилася в Арізоні. Її батько Джефф Стоун був диригентом, а мама Кріста — домогосподаркою. Також у Емми є молодший на два роки брат Спенсер.

Дівчинка зі шкільних років займалася акторською майстерністю. Вона грала у Молодіжному театрі у Феніксі. Першу роль вона отримала в 11 років. Потім їй довелося залишити школу, щоб навчатися вдома, оскільки багато часу забирав театр.

Коли Еммі було 15 років, вона переїхала разом із мамою до Лос-Анджелеса. Там вона активно ходила кастингами. Дівчина знімалася у кількох серіалах та фільмах. Однак у 2010 році вона отримала роль, яка їй принесла першу світову славу. Йдеться про головну роль у картині Відмінниця легкої поведінки. Далі вона знімалася у багатьох хороших стрічках, але друга хвиля слави до неї прийшла після участі у Ла-ла-ленді. Серед останніх помітних її ролей – Круелла.

Фільмографія Емми Стоун

Ласкаво просимо до Zомбіленду (2009)

Мабуть це найсмішніший фільм жахів. Якщо моторошна музика швидко приїдається, то всі можливі садистські методи вбивства зомбі у супроводі безглуздих жартів – вічний жанр. А Емма з автоматом виглядає чудово.

Магія місячного світла (2014)

У фільмі Вуді Аллена Емма зіграла разом із Коліном Фертом. Дії кінострічки розвиваються у Франції у 1928 році. Стенлі Кроуфорд – неперевершений ілюзіоніст. Однак його ім’я невідоме громадськості, адже він виступає під псевдонімом, навіть перед кожною виставою гримує себе під старого китайця.

Прислуга (2011)

Один із перших серйозних фільмів для Емми Стоун, який сподобався і глядачам, і критикам, і борцям за права. Попри те, що на дворі вже 1960-ті, у південних штатах досі гостро стоїть проблема расової дискримінації. Героїня Стоун, яку виховала чорношкіра нянька, починає боротися з расизмом замість того, щоб влаштовувати своє особисте життя.