Популярная американская певица Эмма Стоун 6 ноября празднует день рождения. В 2021 году ей исполняется 33 года.

Биография Эммы Стоун

Будущая актриса родилась в Аризоне. Ее отец Джефф Стоун был дирижером, а мама Криста домохозяйкой. Также у Эммы есть младший на два года брат Спенсер.

Девочка со школьных лет занималась актерским мастерством. Она играла в Молодежном театре в Фениксе. Первую роль она получила в 11 лет. Затем ей пришлось оставить школу, чтобы учиться на дому, так как много времени забирал театр.

Когда Эмме было 15 лет, она переехала вместе с мамой в Лос-Анджелес. Там она активно ходила по кастингам. Девушка снималась в нескольких сериалах и фильмах. Однако в 2010 году она получила роль, которая ей принесла первую мировую славу. Речь идет о главной роле в картине Отличница легкого поведения. Далее она снималась во многих хороших лентах, но вторая волна славы к ней пришла после роли в Ла-ла-ленде. Среди последних приметных ее ролей — Круэлла.

Фильмография Эммы Стоун

Добро пожаловать в Zомбилэнд (2009)

Пожалуй это самый смешной ужастик. Если жуткая музыка быстро приедается, то все возможные садистские методы по убийству зомби в сопровождении дурацких плоских шуток – вечный жанр. А Эмма с автоматом наперевес выглядит отлично.

Магия лунного света (2014)

В фильме Вуди Аллена Эмма сыграла вместе с Колином Фертом. Действия киноленты развиваются во Франции 1928 года. Стэнли Кроуфорд — непревзойденный иллюзионист. Однако его имя неизвестно общественности, ведь он выступает под псевдонимом, более того — перед каждым представлением гримирует себя под престарелого китайца.

Прислуга (2011)

Один из первых серьезных фильмов для Эммы Стоун, который понравился и зрителям, и критикам, и борцам за права. Несмотря на то что на дворе уже 1960-е, в южных штатах все еще остро стоит проблема расовой дискриминации. Героиня Стоун, которую воспитала чернокожая няня, начинает бороться с расизмом, вместо того, чтобы устраивать свою личную жизнь.