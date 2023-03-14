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Не хотел встречи с бывшей: Том Круз не пришел на Оскар 2023 из-за Николь Кидман

14 марта 2023, 14:39
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кідман і Круз

Тим Круз не пришел на церемонию награждения Оскар 2023, чтобы избежать  встречи со своей бывшей женой Николь Кидман. При этом, его фильм Топ Ган: Мэверик был номинирован сразу в 6 категориях.

Об этом заявили источник, знакомый с актером. 

— Том не был там, потому что пришла Николь — актер не хотел случайной встречи, — уверяет инсайдер.

Впрочем, другие знакомы Круза заявили, что отсутствие на Оскаре не было связано с личными проблемами — все из-за плотного графика и расписания.

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Напомним, что брак Тома и Николь продлился 11 лет — с 1990 года они усыновили двоих детей — Изабеллу и Коннора. Дети  являются членами Церкви саентологии, как и сам Круз.

Что касается развода, то на него подал актер в 2001 году из-за разногласий в семье. Многие поклонники считают, что это произошло из-за отказа Кидман поддержать религиозные взгляды любимого.

Впрочем, Николь появилась на церемонии награждения Оскар в компании своего мужа — 55-летнего музыканта Кита Урбана. 

Отсутствие актера на мероприятии точно не из-за неуверенности в себе — чтобы поддержать свой фильм в прокате, Круз прыгнул со скалы на мотоцикле. Том всегда выполняет опасные трюки самостоятельно.

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Источник
New York Post
Теги
Николь Кидман Оскар Том Круз
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